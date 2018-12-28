蜜雪兒人氣高...獲選「美國最受景仰女性」　踢下17連霸希拉蕊

▲美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國民調機構蓋洛普（Gallup）每年都會選出最受美國人景仰的男性和女性，過去奪得冠軍的多是總統或是第一夫人，今年結果出爐後，前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬奪下「最受景仰女性」冠軍，打敗過去17連霸的前國務卿、前第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）。

蓋洛普今年訪問1025名美國人，蜜雪兒以15%獲選為最受景仰的女性，這或許與她今年出版自傳新書《成為這樣的我》，並且在全美舉行巡迴宣傳有關，第二名罕見地不是政治人物，而是被狂拱選總統的名嘴歐普拉（Oprah Winfrey），第三名才是過去的常勝軍、曾蟬聯17年冠軍的希拉蕊。

其他得獎的女性排名依序為，現任第一夫人梅蘭妮雅（Hillary Clinton）、英國女王伊莉莎白二世，這是她第50次登上該榜單前10名，德國總理梅克爾（Angela Merkel）、美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、超受歡迎脫口秀《艾倫秀》的主持人艾倫（Ellen DeGeneres）、美國駐聯合國代表海莉（Nikki Haley）、諾貝爾獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）以及民主黨及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

▲希拉蕊曾蟬聯17年「最受景仰女性」。（圖／達志影像／美聯社）

在男性部分，今年奪冠的依舊是前總統歐巴馬（Barack Obama），他已經連續11年獲得冠軍，獲得19%受訪者喜愛，現任總統川普則是緊追在後，有13%受訪者表示景仰，但他上位以來還未獲得第一名。其他上榜的還有前總統小布希（George W. Bush）、教宗方濟各（Pope Francis）和微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）。

蓋洛普分析提到，希拉蕊在2016年競選總統失利之後，就較少公開露面，專注於私人家庭生活，相反地，蜜雪兒先前雖然也掀少露面，但今年下半年因為出了新書，上遍各大訪談節目，更展開了全美巡迴宣傳，獲得許多民眾喜愛。

▼最後景仰男性再次由歐巴馬獲得。（圖／達志影像／美聯社）