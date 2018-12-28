　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

蜜雪兒人氣高...獲選「美國最受景仰女性」　踢下17連霸希拉蕊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）。（圖／路透）

▲美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國民調機構蓋洛普（Gallup）每年都會選出最受美國人景仰的男性和女性，過去奪得冠軍的多是總統或是第一夫人，今年結果出爐後，前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬奪下「最受景仰女性」冠軍，打敗過去17連霸的前國務卿、前第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）。

蓋洛普今年訪問1025名美國人，蜜雪兒以15%獲選為最受景仰的女性，這或許與她今年出版自傳新書《成為這樣的我》，並且在全美舉行巡迴宣傳有關，第二名罕見地不是政治人物，而是被狂拱選總統的名嘴歐普拉（Oprah Winfrey），第三名才是過去的常勝軍、曾蟬聯17年冠軍的希拉蕊。

其他得獎的女性排名依序為，現任第一夫人梅蘭妮雅（Hillary Clinton）、英國女王伊莉莎白二世，這是她第50次登上該榜單前10名，德國總理梅克爾（Angela Merkel）、美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、超受歡迎脫口秀《艾倫秀》的主持人艾倫（Ellen DeGeneres）、美國駐聯合國代表海莉（Nikki Haley）、諾貝爾獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）以及民主黨及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

▲▼ 叫希拉蕊「去打毛線」別再選總統　《浮華世界》雜誌被罵翻。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊曾蟬聯17年「最受景仰女性」。（圖／達志影像／美聯社）

在男性部分，今年奪冠的依舊是前總統歐巴馬（Barack Obama），他已經連續11年獲得冠軍，獲得19%受訪者喜愛，現任總統川普則是緊追在後，有13%受訪者表示景仰，但他上位以來還未獲得第一名。其他上榜的還有前總統小布希（George W. Bush）、教宗方濟各（Pope Francis）和微軟創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）。

蓋洛普分析提到，希拉蕊在2016年競選總統失利之後，就較少公開露面，專注於私人家庭生活，相反地，蜜雪兒先前雖然也掀少露面，但今年下半年因為出了新書，上遍各大訪談節目，更展開了全美巡迴宣傳，獲得許多民眾喜愛。

▼最後景仰男性再次由歐巴馬獲得。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
國師來了！唐綺陽2019上半年「十二星座運勢」
吳宗憲搭頭等艙吐一地！喝太多酒…真相其實「很有禮貌」
童仲彥與蕾濕編關係曝光！「黑絲襪照」遭酸　阿童怒嗆告
行政院證實賴清德已簽核　邱豐光接掌移民署

關鍵字：蜜雪兒歐巴馬,歐巴馬,希拉蕊,最受景仰女性

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

農場見毒蛇！地板掀開...底下35條「粗大響尾蛇狂扭」3男嚇歪

川普幫美軍加薪「一定要漲10%」！CNN：10年來首度調薪？又亂講了

被航空耽誤的舞王…機場地勤跳熱舞指揮交通　韻律感超到位笑翻乘客

日本農業小鎮「給你錢生孩子」　只有6000人卻創造奇蹟生育率

外交部長遭降級！沙國內閣重新洗牌　挽救國際形象

貿易戰出現意外好處！　川普抑制全球化反讓「港口貨櫃爆滿」

韓航董娘+大小千金涉走私價值7億奢侈品　怪獸家族再爆逃漏稅

嗨當豬隊友！川普傳「海豹部隊」影片　美軍「基地+隊員」恐曝光

80歲阿公仍是「一尾活龍」　生完兒子讓65歲妻再拚第二胎

女孩部分癱瘓…醫生卻說「她是裝的」　差點錯過治療期無法走路

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

川普幫美軍加薪「一定要漲10%」！CNN：10年來首度調薪？又亂講了

被航空耽誤的舞王…機場地勤跳熱舞指揮交通　韻律感超到位笑翻乘客

日本農業小鎮「給你錢生孩子」　只有6000人卻創造奇蹟生育率

外交部長遭降級！沙國內閣重新洗牌　挽救國際形象

貿易戰出現意外好處！　川普抑制全球化反讓「港口貨櫃爆滿」

韓航董娘+大小千金涉走私價值7億奢侈品　怪獸家族再爆逃漏稅

嗨當豬隊友！川普傳「海豹部隊」影片　美軍「基地+隊員」恐曝光

80歲阿公仍是「一尾活龍」　生完兒子讓65歲妻再拚第二胎

女孩部分癱瘓…醫生卻說「她是裝的」　差點錯過治療期無法走路

蜜雪兒人氣高...獲選「美國最受景仰女性」　踢下17連霸希拉蕊

川普幫美軍加薪「一定要漲10%」！CNN：10年來首度調薪？又亂講了

北村豆腐家首度插旗高雄　12/28開幕日第二鍋99元

CBA／戰士歸位！34歲楊敬敏飆20分本季新高　三分球5投4中

前瞻計畫第2期預算朝野有共識　2275億被砍45億通過

徐巧芯辭馬英九發言人　蕭旭岑接基金會執行長

被航空耽誤的舞王…機場地勤跳熱舞指揮交通　韻律感超到位笑翻乘客

北方清潔取暖率達46%　北京已達到基本無煤化

HBL／泰山挑戰外卡魔咒　廖文彬球員當到教練都沒贏過

快訊／行政院證實賴清德已簽核　邱豐光接掌移民署

看護狠心拽拉拖行　八旬老人狂喊救命「站起又被推倒」

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

國際熱門新聞

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆..

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖..

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

殺夫伴屍20年　家暴讓她變怪物

神爺下注155元　拿同花順贏3..

情侶搭電車秒躺　網轉載怒譙

凱特梅根友好是假的？專家：演太..

以色列夜襲敘利亞　炸親伊軍火庫

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

雪崩活埋40min！　12歲男..

美股反轉871點！道瓊收盤漲2..

代理孕母被告知「要養寶寶」30..

更多熱門

相關新聞

歐巴馬扮聖誕老人驚喜現身兒童醫院

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）19日戴著紅色聖誕帽，扛著紅白相間裝滿玩具的大袋子，驚喜現身華府兒童健康醫院（Washington Children’s National Health System），分送禮物給院內的病童．並感謝院內醫護人員過去一年的辛勞。

俄網軍壓境滲透寶可夢　IG成網戰主場

英女王霸氣：王室禮儀是垃圾！

伊凡卡私人電郵辦公　民主黨將查

伊凡卡誤用私人郵件　發數百公務郵件

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

小玉發禮物時間一到「0人到場」

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面