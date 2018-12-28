外交部長遭降級！沙國內閣重新洗牌　挽救國際形象

▲沙國外交部長朱貝爾遭降職為外交國務大臣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯26日進行內閣改組，自2015年起擔任外交部長朱貝爾遭降職為外交國務大臣，前財政部長阿薩夫接新任外交部長。這是自10月沙國記者哈紹吉遭殺害後首次內閣改組，值得注意的是，國王也任命親信阿布杜拉為國家衛隊指揮官，重新塑建家族權力平衡。

根據《半島電視台》報導指出，朱貝爾（Adel al-Jubeir）被視作前任國王阿卜杜拉的「時代遺物」，遲早會被拔除。卡達「阿拉伯研究與政策中心」政策分析主任卡班蘭（Marwan Kabalan）分析，此舉並不意外，甚至比預料中的時間還晚，「我認為朱貝爾只是哈紹吉謀殺案的代罪羔羊。」黎巴嫩貝魯特美國大學（American University of Beirut）新聞系教授庫里（Rami Khouri）表示，沙國欲透過改組重新塑造其國際形象，因此找來已經在沙國政壇數十年的阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）來接替此位。

沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）國王也任命阿布杜拉（Abdullah bin Bandar）為國家護衛隊指揮官，阿布杜拉的父親班達爾親王（Prince Bandar Al-Saud）曾經擔任沙國駐美大使。土耳其廣播電視公司新聞主任阿塔斯（Resul Serdar Atas）表示，哈紹吉命案重挫沙國形象，此次針對內閣與安全機構改組，可發現沙國王室正重新平衡內部權力，而王儲依舊保持他的政治地位，止不過必須非常小心，以免破壞平衡。