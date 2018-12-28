影／創王今登錄興櫃　股價上漲逾六成　上演蜜月行情

記者林淑慧／台北報導

搶攻知識經濟、提供薄膜顯示技術解決平台的創王，今（28）日以參考價20元登錄興櫃，開盤股價隨即上攻，每股來到32.8元，上漲幅度逾六成，上演蜜月行情。

創王成立於2016年6月，公司成立之初即將業務模式的重點設定為「將知識轉換成為利潤」。有別於一般技術移轉、專利授權公司，創王的業務模式更加靈活，願意以多種模式陪伴合作夥伴共同達成技術、製程、產品、結構、市場等面向之創新，提高整個產業鏈附加價值，最終達到互助雙贏之成果。

▲創王董事長朱克泰（左四）指出，創王與晶宏合作成立的合資公司超炫，只用了一年半實現AMOLED驅動IC 從設計開發到量產，已成功進入供應鏈。（圖／記者林淑慧攝）

創王董事長兼總經理朱克泰博士曾任上海和輝光電總經理，過去帶領團隊實現AMOLED面板量產出貨，打破了日韓的壟斷。這次他決定捨棄以往重資產的工廠模式，以重智財、輕資產的模式打造知識經濟公司，透過創王的經驗、知識與完整的專利組合，幫助合作夥伴實現轉型。

創王運用團隊多年累積之薄膜核心知識，以及自有專利之支撐佈局，發展完成SPIC (Smart Pixel & IC，智慧感測與IC)與UHPD™ (ultra-high pixel-density，超高像素密度 )等創新技術平台佈局。以此技術為開端，協助產業鏈合作夥伴，瞄準智慧感測，以及AR/VR、智慧醫療等高附加價值之應用市場，因應5G時代需求，創造高盈利能力。

創王今年晶宏合資成立超炫，已認列300萬授權金，明年出貨至一定規模，授權金收入可望有3000萬元；朱克泰表示，創王明年導入合作案上看20案，領域涵括醫療、工業物聯網及車聯網、無人超市等，預估公司成立五年之內可望獲利。