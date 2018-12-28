蘋果明年絕地反攻　分析師：成為尖牙股中最突出個股

▲分析師預測，蘋果明年將成為FAANG股中表現最佳的一檔。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

今年對蘋果來說，大概是心情相當複雜的一年，雖然最早成為市值突破一兆美元的美國上市公司，但卻在最後三個月墜入寒冬，市值蒸發超過3900億美元。但即便如此，仍有分析師看好蘋果明年表現，預計蘋果明年將成為FAANG股中表現最佳的一檔。

已觀察蘋果逾10年的知名科技分析師孟斯特（Gene Munster）指出，蘋果2019年將成為FAANG股中表現最亮眼的個股。由於投資人更加關注營收及獲利的增長而非iPhone的銷量增長，蘋果將在未來一年獲得更多關注。另外，隨著美國市場開始部署5G網路，預計2020年開始升級，5G也成為新一代iPhone最受期待的功能之一。

今年以來，蘋果已成為FAANG股中表現第二差的公司，僅贏過今年來風波不斷的臉書（Facebook）。蘋果成為美國上市公司中，第一個突破一兆美元市值的公司，最後卻將該寶座拱手讓給微軟。

FAANG意指臉書（Facebook）、蘋果、亞馬遜（Amazon.com）、NETFLIX和Google母公司Alphabet。今年FAANG股中，Netflix表現最為亮眼，其股價今年漲幅達32%，其次為亞瑪遜，今年也漲26%，而Alphabet今年跌幅則不到1%，臉書則跌幅最大，達24%。

Munster預計，明年美國國會將通過數據隱私監管規範，而蘋果在隱私權方面的成功將有助於穩定該公司在2019年時的表現。他也預測蘋果明年將斥資14億美元製作原創節目內容，並在同年稍晚時推出影視串流服務。