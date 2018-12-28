貿易戰出現意外好處！　川普抑制全球化反讓「港口貨櫃爆滿」

▲ 美國總統川普對全球化的攻擊，對世界貿易流動產生了矛盾的影響。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）1月7日當周將率領代表團前往北京協商貿易，這將是中美達成「90天休戰協議」以來，第一場面對面的貿易會談。《彭博》指出，事實上，貿易戰有個「意外的收穫」，那就是刺激了更多貿易活動。以今年聖誕節前夕的盛況為例，來自中國大陸的貨船接連航向美國加州長堤港（Port of Long Beach）、洛杉磯港（Port of Los Angeles），而美國的貨船也正出發前往廈門等地。

報導指出，美國總統川普對全球化的攻擊，對世界貿易流動產生了矛盾的影響。更高的新關稅可能上路，促使零售商和其他美國企業增加訂單。洛杉磯港的發言人聖菲爾德（Phillip Sanfield）就說，「在加州南部的倉庫和配送中心都滿了，我們預料聖佩德羅（San Pedro）的港口會遭遇一些物流問題，因為真的有太多貨櫃了。」

▼ 今年聖誕節前夕，中國大陸的貨船接連航向美國加州長堤港、洛杉磯港，而美國的貨船也正出發前往廈門等地。（圖／達志影像／美聯社）



聖菲爾德表示，洛杉磯港2017年約處理了930萬個集裝箱，而從今年12月的繁忙景象看來，洛杉磯港2018年的業績將創造新紀錄。長灘港方面，11月的運輸量增長了超過7.3%，距離超越2017年處理750萬個集裝箱的紀錄僅差一點。

雖然美國零售業者紛紛趕在新關稅上物前大量購買中國貨品，但長灘港的執行董事科爾德羅（Mario Cordero）表示

「在大海對岸卻是相反的情況」。中國大陸商人似乎已經轉往其他國家尋找貨物和原物料，意味著對美國出口商品的需求減少、出現更多空空的集裝箱。報導指出，2018年的貿易熱潮之後可能會出現2019年的放緩。這對洛杉磯港來說是一個擔憂，聖菲爾德說，「我們可能會看到貿易疲軟。」