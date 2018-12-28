「失蹤13天」母淚灑記者會！　女大生走進警局：還沒準備回家

▲ 亞曼德在這段時間究竟去了哪裡？和誰在一起？目前都還有待釐清。（圖／翻攝自推特／@EdwardJRaya）



國際中心／綜合報導

美國芝加哥伊利諾大學一名華裔18歲女學生亞曼德（Shalyha Ahmad）失蹤了13天，終於在27日中午主動前往芝加哥一處警察局報平安。她告訴警方，自己沒事，也「從來沒有不見」，但還沒有準備好要回家。家人26日才召開記者會，母親也在電視機前祈求她能回家。亞曼德在這段時間究竟去了哪裡？和誰在一起？目前都還有待釐清。

Family of missing UIC student Shalyha Ahmad pleads for public's help https://t.co/lzHd666ztw pic.twitter.com/nyEIaaeljT — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 2018年12月27日

Chicago police still searching for missing UIC student Shalyha Ahmad, but "believe that she is okay." -- "We don’t believe there’s anything criminal involved in her disappearance right now." https://t.co/HbglDxCEIa pic.twitter.com/OytitMkfdI — CBS Chicago (@cbschicago) 2018年12月27日

亞曼德14日被母親薛提（Shetti Fatima Ahmad）送到地鐵站，臨走前還說好，為了慶祝弟弟生日，一家4口要到芝加哥市區的一間旅館慶祝。當天稍晚，母親來接女兒時卻找不到人，不過有人當天上午11點還看見她在校園內。亞曼德的手機和筆電都已經關機，臉書訊息也顯示離線狀態，而包括護照在內的其它物品全都還擺在家中。

薛提是來自菲律賓的華裔，12年前帶著6歲的女兒移民至美國。以為女兒失蹤後，她急著向媒體發出尋人啟事。薛提當時更含淚表示，「只要妳準備好了隨時都可以回家，試著打給我們吧，告訴我們妳是安全的。」芝加哥警局發言人古格列爾米（Anthony Gugliemi）表示，亞曼德走進警局後，主動告訴警察，「我就是新聞報導中失蹤的亞曼德」，目前警方已將這起「失蹤案」結案。