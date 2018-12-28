嗨當豬隊友！川普傳「海豹部隊」影片　美軍「基地+隊員」恐曝光

▲川普訪問伊拉克阿薩德空軍基地（AL-ASAD AIR BASE）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前對伊拉克的美軍進行訪問，並在推特上發布了自己與海豹部隊（United States Navy SEa）的影片，不過這段影片很有可能在無意間，暴露了美軍在伊國的基地，以及該部隊成員的身分，而這通常是屬於軍事最高機密的一環。

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018

綜合外媒報導，川普所發布的影片當中，出現許多應為海豹部隊第五隊的隊員，不過這些人的臉上並沒有做出被模糊或是馬賽克的處理；一般來說，當這些成員在戰區拍照時，官方通常會把他們的面貌遮蓋住。對此，美國國防部官員指出，川普做為一名總司令，有權對保密資訊進行解密，這樣的作法並不涉及違法。

川普在聖誕節過後的第2秘密抵達伊拉克，並前往位於西部的阿薩德空軍基地（AL-ASAD AIR BASE），訪問在伊拉克和敘利亞作戰的美國特種部隊，而隨行記者則是被規定，要在整個行程結束之後，才能發布相關消息。

一名海豹部隊第五隊的隨軍牧師李（Kyu Lee）表示，當他向川普表明自己的身分之後，川普告訴他「嘿！在這種情況下，讓我們一起拍照！」報導中指出，飛機在離開伊拉克空域後，川普才在推特上發布跟特戰部隊隊員們的影片，影片中可以看到，川普與第一夫人梅蘭妮雅兩人站在最中間，露出笑容，還一一向辛苦的隊員們握手致意。

前美國海軍情報專家馬爾科姆•南斯（Malcolm Nance）表示，川普發表的影片是打破了規則，通常在部屬在戰區的特種部隊成員身分都是被保密的，這點非常的重要；如果這些人員是長官、指揮官等級，身分透過不尋常的媒體被曝光，很有可能增加他們被敵對的政府拘留，或是遭到恐怖組織俘虜的機率。

▼川普跟梅蘭妮雅訪問伊拉克阿薩德空軍基地。（圖／路透社）