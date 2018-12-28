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「拼經濟」房價起飛了，台灣會淪為下一個「劏房悲歌」嗎？

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▲香港有至少有20萬市民蝸居在「劏房」中，等待著政府發放公共住房。（圖／CFP，下同）

●作者／Haruhiko Lin。

安居樂業，是人活著的基本尊嚴。

「我的一天，從被汗水浸濕的被褥中開始。從床底下撈出牙刷趕去廁所，但縱使我衝得再快，廁所裡頭永遠都有人，也有老人憋不住，就直接灑在走廊，難怪這條陰溼路永遠飄著臭味。我回到房間，翻著求職報，50歲的老頭誰還要我？真羨慕住在我上方的癲佬，他不用找工作整天吸毒，據說他老爸留了一筆錢給他，雖不多，但足夠讓他在月租4000港幣的劏房住上一輩子了。」

在香港這個什麼都可以論斤秤兩的大商場中，住房是分級最嚴、代價最重的商品，有錢人可以住在飛鵝山或是愉景灣的豪宅，每天夜景佐香檳、邊聽古典樂邊燉煮鮑魚，但更多人被經濟的浪潮沖至社會最底層，人生僅剩一張床。他們還能走能跳，卻成天窩在連起身都困難的劏房，在東方之珠沒人關心的暗角苟延殘喘地活著。

香港的住屋問題由來已久。二戰後，大量難民由中國湧入香港，使香港人口短時間內由50萬激增至220萬。當時的港英政府以奉行自由市場原則為由，沒有為新增人口提供任何公營房屋，大量難民在市區邊緣和山邊自行搭建由鐵皮和木板製成的寮屋。直到1953年石硤尾寮屋區大火，使5萬人無家可歸後，港英政府才改變房屋政策，興建公營房屋安置居民。97回歸祖國後中資流入，開始炒作房價，美輪美奐的大樓接連落成，有錢人是更有錢了，但窮人只能看著流口水，房價高如天，做一輩子還買不到豪宅的一間廁所。

遏止速成的拚經濟政策

劏房既是香港的恥辱，也是歷史的宿命。唯利是圖的房東把舊樓隔成蜂房，30坪大塞了好幾張雙層床，在這裡沒有尊嚴跟隱私，十幾個人甚至幾十個人，廁所跟浴室的使用權，是他們唯一能為自己爭取的事情。據統計，香港至少有20萬人過著這樣的生活，可悲的是在居高不下的房價前，這些劏房還很熱門，租金也日益提高，租不起的，只能搬進更狹隘的「籠房」，過著與牲畜所差無幾的蝸居歲月。

富有的香港，住房問題始終是難解沈痾，台灣人要避免成為下一個香港，就是要遏止只求速成的「拼經濟」政策。開放中資買房，房價起來了，數字漂亮了，但都是肥到建商、掮客與投機者的口袋，市井小民看得到吃不到，還得承擔拼經濟後有錢人留下的爛攤子。多數的人不求大富大貴，但安居樂業，是人活著的基本尊嚴，社會福利與住房正義，是比拼經濟更該先去做的事情，而那些還深信經濟好了一切就會好的人，別傻了，被賣了還幫人家數鈔票，怎麼想都愚蠢至極。

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關鍵字：雲論,香港,房價,劏房,蝸居,居住權,中資,投資,房地產,韓國瑜,拼經濟,台灣

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