蘋果今年最失敗的投資　竟是回購自家股票

▲蘋果公司（Apple）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，蘋果公司今年一項投資計畫慘賠超過90億美元，而這項計畫竟然是回購自家股票。

據《華爾街日報》報導，2017年的美國稅改案，許多企業都多出了一筆意外之財，蘋果和其他企業一樣都將這筆錢用來回購自家股票。蘋果、富國銀行（Wells Fargo）、花旗集團（Citi）、應用材料等有回購自家股票的公司，當初回購時，股價都處於高點，但近期股價頻頻下挫，這樣的情況讓這些公司的投資看起來非常不明智。雖然26日時美股出現大反彈，所施減輕，但整體來說美股已從今年9月的高點下跌了15.2％，全年則下跌7.7％。

報導指出，企業認為，要向股東返還超額資本，回購庫藏股是最好的方法，若股價出現波動，損失可以自行扭轉。但股市的大幅波動，讓不少投資人質疑，若是將錢用在投資業務、提高員工薪酬或是給予更多紅利，是否會是更好的做法。諮詢公司ValueEdge Advisors的副主席Nell Minow表示，「若是企業併購損失這麼多，股東早就欲哭無淚，這些企業有一份非常重要的工作，就是善用資本。」

據了解，2017的美國稅改案，將企業稅率從從35％降至21％，讓企業有更多的資金能夠運用，蘋果也因此豪擲629億美元回購自家股票，但以26日收盤股價來看，這些回購的股票現在只值538億美元，價值減少了91億元。蘋果發言人拒絕對此事發表言論。

但其實公司回購自家股票還是有許多好處，因為流通的股票將減少，進而提高了公司向投資者報告的每股收益。例如蘋果這次的回購讓該公司流通股減少約6.7％，從而提高了每股收益。