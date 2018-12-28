韓航董娘+大小千金涉走私價值7億奢侈品　怪獸家族再爆逃漏稅

▲ 李明姬日前到首爾地方警察廳接受訊問。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓大韓航空（Korean Air）會長趙亮鎬一家人頻傳醜聞，繼堅果門、潑水門、毆打員工及逃漏稅等事件以後，會長夫人和2名千金日前又被爆出多次私帶奢侈品入境，更動員下屬以逃避關稅。南韓關稅廳已經將此案呈報司法當局，3母女將面臨調查。

仁川本部稅關27日宣布，現年69歲的韓航會長夫人李明姬、44歲的大千金趙顯娥及35歲的小千金趙顯玟涉嫌走私在國外購買的名牌衣服、包包、首飾、鞋子、水果、碗盤等，違反關稅法，已經被立案並移送仁川地檢署。根據南韓現行法規，若走私被定罪，最高可判5年有期徒刑，併科最高逃稅金額10倍的罰金。

▲▼ 大韓航空大小千金趙顯娥、趙顯玟。（圖／CFP、路透社）

《韓聯社》報導，3人自2009年4月至今，將1061件總價值約1.5億韓元（約新台幣411萬元）的外國奢侈品偽裝成韓航的貨物，前前後後共犯案260次；2013年1月至2017年3月間則走私132件價值達5.7億韓元（約新台幣1563萬元）的家具，浴缸、沙發等體積較大的貨品都不以個人名義，而是以韓航名義不實申報，共犯案30次。

此前，趙顯娥2014在韓航客機上因一名空服員沒有依規定將她要求的堅果倒在碟子裡而大發雷霆，命令準備起飛的客機折返，遭判10個月徒刑，2年緩刑；趙顯玟今年4月則被爆出在會議中拿水瓶拿到員工臉上，平時也經常霸凌下屬，目前正接受調查。

她們的父親趙亮鎬隨後出面滅火，撤除大小千金的職務，沒想到李明姬也遭指對工人甩巴掌、踢小腿，43歲的兒子趙源泰又被踢爆讀大學時「走後門」，風波不斷，被稱為「怪獸家族」。

▼ 趙亮鎬現身替女兒道歉。（圖／CFP）