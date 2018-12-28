房地產市場回暖、農曆年買個房　房貸破盤價1.58%起

▲房地產市場似有回暖，加上國人喜歡農曆年間買房，銀行喜迎房貸商機。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

房地產回暖，銀行推出低利房貸，永豐銀推出1.58%來吸引客戶；其他玉山銀行也有1.6%起的低利，比起一般的房貸專案來說，更是省很大。

根據中央銀行統計，截至今（2018）年10月底，國人購置住宅貸款餘額為6.90兆、年增率5.03%，顯示購屋需求仍在；永豐銀行表示，農曆年前多為購屋需求旺季，民眾善用房貸優惠利率也能一圓有家夢想。

永豐銀行挺國人過好年住好屋，推出「豐雲房貸」利率符合條件最低1.58%起。永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，豐雲房貸結合線上房貸試算、增貸與彈性繳款等多重服務，打造兼具安全與便利性的數位平台，；永豐持續為國人量身打造最優質的房貸服務，除優惠利率外，最長可貸30年、最高可貸85成。同時，成功申辦房貸並完成撥款贈百貨禮券，體驗豐雲房貸服務或線上試算房貸可抽家電等好禮，助民眾一圓築巢夢。同時，於豐雲房貸「秒估房貸」線上試算房貸即可

▲永豐銀推低利房貸，利率1.58%起。（圖／記者吳靜君攝）

玉山銀也有低利房貸，玉山e指房貸網站進行線上試算申請，可享有玉山銀房貸第一年利率1.6%起跳，手續費八折，玉山信用卡紅利還可以折抵房貸利息，但實際房貸利率還是得看擔保品座落地點、申貸者個人資產與信用狀況。

另外公股行庫也有低利貸款，土銀「軍公教人員優惠房貸」，貸款對象除公教人員還納入軍人，貸款期限最長30年，包含寬限期最長五年，利率1.56%~1.67%。

各銀行董事長又如何看待明(108)年的房地產市場呢？合庫董事長雷仲達認為，房地產市場還是審慎樂觀；房貸龍頭土銀董事長凌忠嫄則認為，要看地區，有些地區還是有很好的物件，民眾仍可入場替自己養的家。

