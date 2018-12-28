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謝金河／韓流概念股逐漸降溫

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▲現任高雄市長韓國瑜。（資料照／記者吳奕靖攝）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

股市百年名言：行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在樂觀中毀滅！在九合一大選中，高雄捲起的韓風，帶動了高雄地產，觀光，美食等類股大漲，這個漲勢到25日新市長上任告一段落，原先強力上揚的韓流概念股，最近股價紛紛回檔。

最具代表性的高野漲到23元後，拉回到15.9元，華園飯店從29.95殺回22.45元，六福集團從7.75跌回6.3元。與地產有關的京城建設，聯上，隆大股價都回挫。最近韓市長有意開放陸資來買高雄地產，引發不少爭議。

其實過去十幾年來，很多台北投資客到高雄置產，大家覺得高雄豪宅價格只有台北十分之一，可以長期投資。結果很多人買了十幾年也沒有真正去住，如今成了甜蜜的負擔。據了解，高雄待售成屋或餘屋超過十萬戶以上，單是餘屋消化就要一些功夫。

房子是用來住的

一個城市的房地產價格是當地市民購買力決定的，房地產必須真的去住才能創造價值。習近平主席，小英總統都說過：房地產是用來住的，不是用來炒的！如果純粹開放陸資炒高房價，那是不可取的！

期待韓市長用心經營高雄，真正讓高雄更茁壯，不是短缐炒作。這一波韓流概念股選前大漲，代表大家對韓市長的期待，但只有努力經營，一步一腳印，踏實耕耘，才能讓高雄的發展長長久久！

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