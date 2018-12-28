泰國「雙層遊輪小7」開張！超豪華裝潢...網嘆：這是俱樂部吧！

▲雙層豪華遊輪7-11概念旗艦店極具特色。（圖／翻攝自Facebook／泰國網，下同）



國際中心／綜合報導

台灣每走幾步就可以見到一間超商，已經成為大眾生活的一部分，雖然有些地方的超商都設計得很具特色，但泰國這間7-11可是完全顛覆所有人對傳統便利商店的印象。這間概念旗艦店不只有雙層，外觀看起來還像一艘豪華遊輪，流線型建築極具設計感，內部更是結合了咖啡店、辦公區性質，看上去宛如大型「俱樂部」。

▲挑高設計看起來寬敞明亮。



據《新泰日報》報導，這間豪華7-11位在熱鬧的芭達雅，外部裝飾成遊輪造型，內部空間也採挑高設計，毫無壓迫感。販售的商品除了各式各樣的食物、飲料，還新增了麵包烘焙區，有多位穿著廚師服的專業師傅，讓顧客能買到剛出爐的新鮮麵包與甜點。

二樓則是規畫成座位區，顧客可以在這裡享受咖啡、辦公及休息，結合便利商店、咖啡店、臨時辦公區為一體，讓超商質感大提升，不再只是上班族或學生趕時間才會想到的去處。

許多網友看了紛紛大讚「這個可以當旅遊景點了」、「這是俱樂部吧！」、「好希望我家隔壁也有這樣一家超商」。

▲外型的設計概念是一艘遊輪。



台灣的7-11也正在不斷進化，日前發表全新店型「Big7」，除了加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種整合在單一門市內，堪稱目前地表最強便利商店。