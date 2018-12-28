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除夕夜太早睡會「長白髮＋皺紋」？　日本過年習俗大公開

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▲▼京都平野神社櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都平野神社。（圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

新年要到了，已經可以感覺到些微過年氣氛。日本新年是國曆的1月，所以家家戶戶12月就開始做準備，辦年貨、大掃除等。不過日本也有特別的新年習俗，例如，除夕夜如果早睡會長白髮和皺紋。最近要到當地旅遊的人應該要知道這些小眉角，以免自己過個年卻「大大衰老」。

旅遊部落格kayak最近一篇文章提到，日本新年原本和台灣一樣訂為農曆1月，明治維新後就改成國曆1月了。傳統上，日本人12月就會開始買年貨、大掃除、添購新家具等等，準備迎接新的一年，同時這個月也會舉辦「忘年會」，和親友們相聚、狂歡，忘掉今年的辛勞。

在新春布置方面，日本會使用門松、注連繩、破魔矢、草耙、年畫、鏡餅來嚇跑邪靈，而且要在12月29日前就布置好，因為日語中9和「苦」的讀音相同，若在29日當天才布置會不吉利。

除夕當天，日本人年夜飯必吃的菜色就是「年越蕎麥麵」，來祈禱延年益壽，家庭成員還習慣聚在一起看《紅白歌唱大賽》和《不能笑系列》等等熱門跨年節目。要特別注意的是，除夕夜有個大禁忌，老年人必須守歲，等到日出才能去睡覺，不然容易長白髮、皺紋，全國各大寺廟也會在當天敲108下鐘，驅走霉運和祈福。

▲▼日本人過年會到寺廟祈福。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本人過年會到寺廟祈福。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

日本和台灣一樣，每道年菜都有著祝福寓意，例如，年糕象徵堅韌、醃蘿蔔絲代表喜慶、海帶卷代表歡樂、黑豆代表健康和勤勞，鯡魚籽則意味著子孫滿堂。

向親戚拜年時，日本人會準備「御年始（お年始）」，還會送「賀年卡（年賀狀）」感謝對方這一年來的照顧。另外，神社和寺廟也會舉辦迎接年神的活動，因此過年期間都會湧進大批民眾。

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關鍵字：日本,過年,除夕,日韓要聞

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