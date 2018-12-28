韓流消退　謝金河：韓流概念股逐漸降溫，股價紛紛回檔

▲高雄市長韓國瑜。（圖／攝影中心記者攝）

財經中心／綜合報導

韓流概念股的行情不再了嗎？財信傳媒董事長謝金河昨（27）日在臉書發文表示，今年九合一大選所吹起的韓風，雖然帶動了高雄地產、觀光、美食等類股大漲，但在韓國瑜25日就職後漲勢就告一段落，近期股價紛紛回檔。

謝金河在臉書提到一句股市百年名言，「行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在樂觀中毀滅！」，今年九合一大選所吹起的韓風，帶起了高雄地產、觀光、美食等類股大漲，但在韓國瑜25日就職後漲勢就告一段落，近期股價紛紛回檔。其中最具代表性的高野，一度上漲至23元，但現在卻拉回15.9元；華園飯店從29.95殺回22.45元；六福集團也從7.75跌回6.3元。而與地產有關的京城建設、聯上、隆大的股價也都回挫。

此外，韓國於近日拋出的「有意開放陸資來買高雄地產」議題也引起熱議。過去許多台北投資客會到高雄置產，因為高雄的豪宅價格較為便宜，只有台北的1/10，可以長期投資，但實際上，很多人買了之後，可能根本就沒去住過，如今成為甜蜜的負擔。據了解，目前高雄待售成屋或餘屋超過十萬戶以上，單是餘屋消化就要一些功夫。

謝金河認為，「一個城市的房地產價格是當地市民購買力決定的，房地產必須真的去住才能創造價值。」他指出，不管是我國總統蔡英文還是對岸國家主席習近平都說過，「房地產是用來住的，不是用來炒的！」若是真的純粹開放陸資炒高房價，將非常不可取。

謝金河在文末也表示，他很期待韓市長能用心經營高雄，真正讓高雄更茁壯，而不是短缐炒作。這一波韓流概念股選前大漲，代表大家對韓市長的期待，但唯有腳踏實地的努力經營，才能讓高雄的發展長長久久！