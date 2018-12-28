女孩部分癱瘓…醫生卻說「她是裝的」　差點錯過治療期無法走路

▲許多家長都擔心孩子被誤診。（示意圖／達志影像）

記者丁維瑀／綜合報導

當7歲女孩貝利（Bailey Sheehan）來到美國奧勒岡州一家醫院時，她看起來部分癱瘓；醫師則診斷，這是貝利忌妒新妹妹出生，想要獲得關愛才裝出的模樣。然而，根據核磁共振攝影（MRI）顯示，這位女孩其實是罹患「急性無力脊髓炎」（AFM），經過4年治療後終於可以再次行走。

CNN報導，貝利原本都很健康，直到2014年10月，突然無法轉動脖子、右肩與腿。一家兒童醫院的醫師則表示，貝利並沒有真正癱瘓，而是情緒上的反應，她忌妒4個月前剛出生的妹妹受到大家矚目，這又稱為「轉化症」。

貝利的母親米克爾（Mikell Sheehan）無法接受這個說法，「你和我的孩子待了15分鐘，你認為這是心理上的？」醫師則暗示米克爾的情緒也不穩定，「你知道的，很多照顧新生兒的媽媽睡眠不足。」

另一名經常替貝利看診的兒科醫師則認為，這樣的診斷似乎有誤，建議去諮詢更進一步的檢查。結果顯示，貝利患有急性無力脊髓炎，這是一種突發性神經系統疾病，通常在兒童身上發生，有了正確的診斷後，她接受相對應的治療，4年後又可以走路。

米克爾對此感到慶幸，她說自己很幸運，但不知道其他家庭是不是則被誤診影響。她能理解，當時醫師並沒有考慮到急性無力脊髓炎，這在4年前並不廣為人知，然而，孩子們會癱瘓還有其他原因，她想知道為何女兒沒有接受更全面的測試。

自從2014年開始，急性無力脊髓炎已影響數百名兒童。艾琳（Erin Olivera）是一名母親，她的孩子也患有同樣的疾病，她說貝利的故事其實並不罕見，根據其他父母的貼文，10位兒童中就有1名的診斷出錯。

杜克大學醫學院前精神病學主席艾倫（Allen Frances）表示，這樣的情況其實很普遍，而且危險。其他研究相關領域的專家則說，有時出現一種令人費解的疾病時，有些醫師會認定這是精神上的問題。

艾倫認為，醫師對於找不到答案感到不安，這樣的後果可能是「災難性的」，導致患者錯過治療，「錯誤的診斷，比起不確定更危險。」

神經科專科醫生本傑明（Benjamin Greenberg）過去替許多AFM孩童看診，他說，即使到了今年，AFM已好幾次成為媒體頭條，不少父母仍告訴他，醫師沒有正確診斷，單方面認為孩子只是在假裝癱瘓。

雖然貝利如今已恢復良好，但她的母親還能感覺到當時誤診所受到的傷害。米克爾說，「你感到被侵犯，又被錯誤指責。」