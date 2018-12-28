台指期今封關回神開高　3大期指吹反彈號角挑戰9700點大關

▲美股暴跌後拉高，使得亞股今天各自表態，台指期也同步陷入震盪。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股最後一盤上演逆轉勝，其中道瓊工業平均指數大跌611點後收漲260點，使得亞股漲跌互見，台指期今（27）日小漲開出，電子期、金融期平盤震盪後拉高，蓄勢挑戰9700點關卡。

美股連續2天掀起反彈行情，3大指數活蹦亂跳，其中道瓊工業平均指數盤中一度重挫逾600點，隨即盤勢翻紅，終場大漲260.37點，漲幅1.14%，收在23,134.82點，高低相差高達870點；那斯達克指數也收高25.14點，漲幅0.38%，以6579.49點作收；標準普爾500指數也漲21.13點，漲幅0.86%，收報2488.83點；費城半導體指數尾盤上揚61.71點，漲幅5.77%，收1131.10點。

隨著美股恐慌情緒漸散，帶動台股、台指期回神飆漲，台股周四加權指數開高走高，盤中大漲近200點，最高一度來到9697.97點，終場上漲162.57點，收在9641.56點，成交值813.2億元，三大法人同步站在買方，合計買超87.62億元，自營商買超4.22億元，投信買超7.15億元，外資及陸資買超76.25億元。

台指期周三開高震盪，開盤不久後直接飛越9600點大關，3大期指一片紅通通，其中又以電子期上漲逾2%表現最為亮眼，終場上漲180點，以9633點作收，成交量12萬4095口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加7897口至1萬627口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6937口至4萬6082口。