挽救消費者、企業信心　華為在日本大報登廣告自清

▲中國大陸通訊設備大廠華為。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

中國大陸通訊設備大廠華為近日遭到以美國為首的多個盟國抵制，除了政府單位將不採購華為生產的設備外，許多電信商也打算結束與華為的合作。日本政府與電信商也參與了這波抵制浪潮，但華為也不是只會一直被壓著打，華為子公司27日就在日本多家全國性報紙刊登自清廣告，強調該公司會遵守各國法律以及國際通訊標準。

據《共同社》報導，日本政府之所以會加入抵制華為的行列，除了來自美國的壓力外，日本政府也擔心使用華為生產的設備會對國家安全造成影響，當地的主要電信商也表示將配合政府的政策一起抵制華為。而這次華為大動作的登報自清，《共同社》分析，應該是為了要消除消費者和企業對華為的不信任感。

報導指出，在該篇聲明中，華為對於有消息指出有在該公司硬體設備中檢測出惡意軟體等事予以否認，該公司一再強調這樣的指控都是毫無根據，該聲明也特別強調，華為會遵守著開展業務的所有國家的法律和國際通訊標準。

而華為輪值董事長郭平昨（27）日發表2019年新年致詞時，除了簡單總結華為目前在全球的成就及發展外，亦強調自身對法律的遵從。郭平表示，「走向全球化就是法治化，法律遵從與全球合規是我們在全世界生存、服務、貢獻最重要的基礎」。對於近日的風波，郭平則說，「我們會越挫越勇，相反是這些極端不公平事件，把我們逼向了世界第一。」

據了解，目前華為在日本共雇用了約1000名員工，今年向日本企業所購買的零件金額達到6700億日元，因此華韋也在聲明中強調該公司「能為日本社會做出貢獻」。