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NOKIA靠5G重返榮耀　今年股價狂飆近30％

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▲微軟決定將授權「諾基亞」品牌給富士康。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭通訊設備大廠NOKIA。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

中國大陸電信巨擘華為遭到多國封殺後，該公司試圖成為5G霸主的地位受到挑戰，許多企業也紛紛展現出它們的的實力，想要成為新的5G霸主，而來自芬蘭的NOKIA正是其中一間，該公司股價今年也在5G技術的加持下上漲近30％

據CNBC報導，NOKIA正在積極搶進5G市場，讓芬蘭擠進5G研發大國。GSMA Intelligence的研究主管Tim Hatt表示，NOKIA試圖在5G技術扳回一城，因為該公司在過去15年中從全球手機產業的領頭羊，一步一步將許多技術領先地位拱手讓人

5G技術預計將會是明年發展重點，不但可以減少設備與設備間的時間延遲，同時也提供了更快的下載速度，NOKIA也在該公司的全球總部內展示了5G技術實際在先進製造到醫療保健等行業的應用，例如自動駕駛汽車可以靠著5G技術低延遲的特性進行通訊溝通，或是連結家中的智慧設備。NOKIA研究和技術副總裁Lauri Oksanen本月也表示，「我認為5G將會在幾年內觸及每個人的生活。

芬蘭將在明年1月成為首批推出商用5G網絡的國家之一，瑞典電信Telia事其中一間獲得商用5G許可證的電信商。Telia在芬蘭的5G項目主管Janne Koistinen表示，5G技術是一個比過去更有效利用、分析和使用資料的平台。Telia目前已和NOKIA合作在芬蘭進行5G技術測試，Janne Koistinen也提到，芬蘭在通訊設備這塊領域的技術，將使該國更有能力與其他大國競爭5G霸主的地位。

近期中國大陸電信巨擘華為因為被指控可能引發國安危機而遭到多國抵制，許多分析師認為，這樣的消息對NOKIA來說是有利的，Canaccord Genuity的分析師指出，「隨著華為遭到部分市場封殺，我們認為NOKIA是唯一一家擁有相關解決方案的全球供應商，建議全球領先的電信商應該選擇NOKIA作為5G技術部署的合作夥伴。」

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關鍵字：NOKIA,5G技術,電信,通訊,華為,封殺,抵制,股價

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