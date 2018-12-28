台股今年狂賣逾4000億慘淪外資提款機　2019第1季落底有影留意2大族群

▲根據統計，累計12月來賣超近22億美元，今年以來已賣超120.9億美元。（圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

美股近一周重挫7%，拖累全球股市同步出現較大波動，不過新興亞洲股市跌勢卻未如已開發國家來得大，周線累計下跌1.6%，資金流出較上周縮減至7.2億美元，不過仍是連續第3周呈現淨流出，而在個別國家股市中，外資持續從台股提款，資金外流3.3億美元，累計12月來賣超近22億美元，今年以來更是賣超120.9億美元（約新台幣4009億元）。

中國信託投信表示，美股上周走勢震盪，主因來自美國總統川普堅持50億美元的美墨邊境圍牆預算，無法與國會之臨時預算法案達成共識，使部分聯邦政府於22日晚間正式關門；此外，聯準會再升息1碼，被外界解讀不夠鴿派，且也點出全球經濟趨緩的變數下，引發市場擔憂。

美股上周重挫，台股卻顯得抗跌，一周跌幅1.31%，指數持續在9600點之上震盪。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，隨聖誕假期和年底前最後一周，預估市場交投將更為清淡。近期市場焦點轉向明年全球央行及經濟成長動向，美國聯準會針對明年升息次數由3次轉為2次，也顯示明年經濟走緩的趨勢將出現。

▲全球明年景氣趨緩、美國聯準會升息步伐等因素，將影響金融市場走勢。（示意圖／路透社）

同時，電子廠商對明年中美貿易的後續發展仍謹慎面對，原先市場期待的元月行情，因課稅暫緩90天，拉貨的速度恐延緩，預估在第1季將是台股市場打底的階段，待第1季過後市場消息轉為明朗，加上GDP基期因素，預估台股市場可望再重拾動能。

周俊宏認為，本周市場關注年底前最後一波法說會，企業主要有半導體、零組件等電子股，其發表的訂單展望及庫存水位，將成為影響股市關鍵因素，而現階段外資大多已進入休假階段，也可關注國內集團、企業作帳行情等方向。

展望明年，周俊宏指出，以獲利展望來看，科技業仍為主軸，主要仍待需求有無好轉，影響電子庫存去化速度，目前5G能見度相對高，可往5G基建初階段廠商方向布局，而傳產部分，在選舉過後，營建產業相對起色，需求可望帶動整體產業熱度。