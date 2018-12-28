車身一半懸328m半空！帥男樓頂玩命騎車　「小路」寬度只有0.6m

▲帥男尼奇塔愛挑戰極限。（圖／翻攝自Facebook／Nikita Deft）

國際中心／綜合報導

這畫面看了腳底好涼！自行車極限挑戰者尼奇塔（Nikita Deft）日前在YouTube上，PO出自己到一棟高度為328公尺的建築物頂端，沿著屋頂邊緣騎車的影片。影片中，尼奇塔先是越過層層的安全防護，來到一個沒有柵欄的窗台旁，跨上自行車之後，就在僅有2英尺（約0.6公尺）寬的「小路」上行進，而且速度越來越快，直到整輛車超過一半懸在半空中才停止，讓人不禁為他的生命安全捏一把冷汗。

在尼奇塔PO出的短短3分鐘影片裡，一開始可以看到他仔細地在檢查自行車的輪胎、煞車跟配件，確認一切都就緒後，他上到位於杜拜一棟328公尺高的建築物頂樓，打開窗戶後帶著自行車跨了出去。

隨後尼奇塔在僅有0.6公尺寬的窗邊開啟了他的冒險之路，每踩一腳就得緊緊的將煞車按住，有時候甚至還會因為無法平衡，造成龍頭左右搖晃，差一點就要從樓頂掉下，每一幕都讓觀眾膽戰心驚。

當尼奇塔騎到每個角落時，都會讓超過一半的車身懸空，然後用自己的腳穩住步伐，最後再大膽地往下眺望；雖然他可能覺得這是一種自我挑戰，但從旁人看來這根本是玩命的行為，因為只要一不小心掉下，絕對必死無疑。

許多網友看完影片後也紛紛留言表示，「這人的行為好像笨蛋！」、「再做這些行為之前有想過父母的感受嗎？」、「這行為一點也不酷！很危險！」、「這就是一個愚蠢的行為，不是技術！」