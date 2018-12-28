新生兒裝「塑膠袋」悶死！恐怖夫妻5年懷孕4次　家中到處藏嬰屍

▲這對夫妻埋孩子的地方。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

波蘭一對恐怖夫妻的家中日前被發現，竟然藏有4名嬰兒的屍體，而原因竟是因為老公不想要家裡有太多的孩子，於是每當老婆誕下一名嬰兒時，就會將小孩放進塑膠袋裡使其窒息死亡。

根據外媒報導，波蘭警方日前接獲這對恐怖夫妻鄰居的通報，該名鄰居表示，現年27歲的女子雅麗珊德拉（Aleksandra J），也就是這對夫妻中的妻子，在過去5年內曾歷經4次懷孕，但是附近居民卻從來沒有人見過這些孩子的真面目。

警方隨後到這對夫妻的家中進行搜查，並在爐子裡跟一棵樹下，分別發現3具和1具嬰屍；兩人隨後遭到逮捕，並被指控犯有4項謀殺罪名。相關調查人員表示，雅麗珊德拉家中將孩子生下後，放進塑膠袋中，讓其因為窒息而死亡；這對夫妻其實已經育有一名6歲的小孩，老公戴維德（Dawid W）因為不想要更多的小孩，所以不准雅麗珊德拉在懷孕時通報相關機構，更不停的對老婆施加心理壓力。

報導中指出，一名附近鄰居告訴記者，雅麗珊德拉很照顧現在6歲的孩子，所以沒辦法說任何關於她的壞話，不過在他們家發生的事情確實是恐怖、可怕的；而每當鄰居問雅麗珊德拉是否懷孕時，也總是會得到「沒有懷孕，但是腹部出現了一些問題」的回答，很顯然在逃避懷孕這個話題。

►白髮女魔往死裡砍夫伴屍20年 兒子力挺媽：她才是受害者

►影／「歐洲龍婆」2019年預言來啦！ 普丁遭內鬼暗殺、川普罹「神秘疾病」耳聾