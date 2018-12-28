豪砸600億拿下台北雙子星！于品海遭爆「很敢給」　3個月議約更關鍵

▲香港南海集團于品海。（圖／記者陳韋帆攝，資料照）

財經中心／綜合報導

香港大亨南海控股集團主席于品海確定取得總投資金額600億元的世紀標案「台北雙子星」，攜手馬來西亞柏威年集團的外資團隊出價最高，成為最優申請人資格，目標是6年打造「台北CITY ONE」，不過有業者透露，「于品海很敢給，回饋地主也很有誠意，至少會多給120億至150億元。」

「台北雙子星」標案由于品海的南海團隊成最優申請人，台灣許崑泰的藍天電腦與宏匯集團為次優申請人。于品海團隊必須先成立專案公私、繳交30億元履約保證金，與北市捷運局議約後才會與台北市政府簽約，若談不成，就會由許崑泰團隊遞補。

不過業者私下透露，進入議約期才是真正的考驗，由於時間點是在明年3月與台北市政府簽約，從銀行聯貸、境外資金匯入、承諾市府回饋事項、到協商私地主等大大小小事項都必須在短短3個月內處理完畢，這是高難度的過程。

「于品海承諾分回給地主的比例很有誠意。」宏大國際資產總經理陳益盛透露，由於每增加1%給地主、分數就增加1分，依總建坪15至16萬坪、每坪100至120萬元估算，南海團隊高出藍天團隊8分，推算至少能多回饋台北市政府約120億至150億元，「這樣的出價相當大膽。」