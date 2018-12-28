　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

豪砸600億拿下台北雙子星！于品海遭爆「很敢給」　3個月議約更關鍵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼南海集團于品海。（圖／記者陳韋帆攝）

▲香港南海集團于品海。（圖／記者陳韋帆攝，資料照）

財經中心／綜合報導

香港大亨南海控股集團主席于品海確定取得總投資金額600億元的世紀標案「台北雙子星」，攜手馬來西亞柏威年集團的外資團隊出價最高，成為最優申請人資格，目標是6年打造「台北CITY ONE」，不過有業者透露，「于品海很敢給，回饋地主也很有誠意，至少會多給120億至150億元。」

「台北雙子星」標案由于品海的南海團隊成最優申請人，台灣許崑泰的藍天電腦與宏匯集團為次優申請人。于品海團隊必須先成立專案公私、繳交30億元履約保證金，與北市捷運局議約後才會與台北市政府簽約，若談不成，就會由許崑泰團隊遞補。

不過業者私下透露，進入議約期才是真正的考驗，由於時間點是在明年3月與台北市政府簽約，從銀行聯貸、境外資金匯入、承諾市府回饋事項、到協商私地主等大大小小事項都必須在短短3個月內處理完畢，這是高難度的過程。

「于品海承諾分回給地主的比例很有誠意。」宏大國際資產總經理陳益盛透露，由於每增加1%給地主、分數就增加1分，依總建坪15至16萬坪、每坪100至120萬元估算，南海團隊高出藍天團隊8分，推算至少能多回饋台北市政府約120億至150億元，「這樣的出價相當大膽。」

ET快訊
農場見毒蛇！地板掀開35條「粗大響尾蛇狂扭」3男嚇歪
冷氣團凍北台入夜探10℃　「雨神陪跨年」高山可能下雪
IG深夜突更新成詭異「左右滑」　全球網友怒嗆爆
「趁通勤時補眠」竟沒效還傷身！
韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

關鍵字：于品海,南海集團,台北雙子星

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股今年狂賣逾4000億慘淪外資提款機　2019第1季落底有影留意2大族群

豪砸600億拿下台北雙子星！于品海遭爆「很敢給」　3個月議約更關鍵

別跑錯！郵局發票兌獎吹熄燈　APP兌獎中千萬省稅4萬

哈佛天才少年創業賣鞋　10年利潤翻625倍達308億

矽智財廠M31趕過年前掛牌　1月3日競拍、底價157.14元

日夜休函釋「365天都上班」是少數　第一線人員：維持現行沒有問題

法稅改聯盟訴求超徵退稅　財部：造成世代不公

影／聯發科組近千人AI團隊　正妹為自家晶片示範連拍

台酒酒香拌麵出包　全面下架、回收逾萬袋泡麵

韓國瑜爭取中央統籌分配款　財劃法修正只多不少

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

台股今年狂賣逾4000億慘淪外資提款機　2019第1季落底有影留意2大族群

豪砸600億拿下台北雙子星！于品海遭爆「很敢給」　3個月議約更關鍵

別跑錯！郵局發票兌獎吹熄燈　APP兌獎中千萬省稅4萬

哈佛天才少年創業賣鞋　10年利潤翻625倍達308億

矽智財廠M31趕過年前掛牌　1月3日競拍、底價157.14元

日夜休函釋「365天都上班」是少數　第一線人員：維持現行沒有問題

法稅改聯盟訴求超徵退稅　財部：造成世代不公

影／聯發科組近千人AI團隊　正妹為自家晶片示範連拍

台酒酒香拌麵出包　全面下架、回收逾萬袋泡麵

韓國瑜爭取中央統籌分配款　財劃法修正只多不少

日出茶太買一送一、小7黑糖珍奶第2杯半價　跨年元旦連假15家優惠一次看

開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找

天旋地轉先別慌　耳石脫落症可以這樣做

「雞肉米漢堡」帶下機遭罰3萬　明年起帶肉品來台擬禁入境

元旦「15大交通新制」上路懶人包必看　實名檢舉、機車加裝ABS

台股今年狂賣逾4000億慘淪外資提款機　2019第1季落底有影留意2大族群

亞足賽／孫興慜英超連兩場梅開二度　獨造7球誰能擋住一哥

天冷連吃5天火鍋　輕熟女蕁麻疹上身「抓到破皮流血」

看完101煙火想吃東西　信義區這些百貨商場餐廳延長營業到凌晨

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

10歲男童半夜上廁所疑夢遊 「窗戶當門」3樓墜落顏面骨折

財經熱門新聞

台酒酒香拌麵出包　自主下架

哈佛天才創業賣鞋　10年利潤翻..

員工抱怨台積血汗　台積說話了

郵局發票兌獎吹熄燈　今最後一日

聯發科AI晶片P90　打趴高通..

花400萬知冰箱最耗電遭批浪費..

600億台北雙子星　于品海遭爆..

暴雪得罪玩家　市值一天掉千億

影／聯發科正妹為自家晶片示範連..

下週油價狂降1元95只要25...

日夜休函釋　他：維持現行沒問題

好爽！每位員工「年終」超過40..

M31過年前上櫃　元旦後競拍、..

全家退出歐付寶　持股權全轉讓

更多熱門

相關新聞

擊退台灣團隊「神秘大亨」背景曝光

曾流標5次、總投資金額逾600億元，有世紀標案之稱的「台北雙子星」，今（27）日上午10點北市府捷運局開出價格標，據知情人士透露，由以香港上市公司南海控股于品海為首，攜手馬來西亞柏威年集團的外資團隊出價最高，成為最優申請人，成功奪得台北雙子星標案，台灣許崑泰的藍天電腦與宏匯集團則為次優申請人。

台北雙子星開發案結標　外資團隊勝出

南海「台北CITY ONE」藍圖曝光搶先看

南海陸資投標疑雲　于品海：家族就超過70％

許崑泰通吃兩岸的獨門獵地術

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

小玉發禮物時間一到「0人到場」

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

台酒酒香拌麵出包　自主下架

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

楊冪離婚只是前戲？網爆「熱戀謝霆鋒」

小周周3歲就有大長腿！超越162CM昆凌腰部

拍下路過男偶像！4年後驚覺是BTS

情侶愛放閃「少了2因素」很快分手

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

更多

最夯影音

更多

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面