別跑錯！郵局發票兌獎吹熄燈　APP兌獎中千萬省稅4萬

▲郵局兌獎服務到今天，未來兌獎不要跑錯地方了！（圖／記者許力方攝、財政部）

記者吳靜君／台北報導

有中獎發票的民眾注意，未來發票兌獎不要跑錯地方了！郵局辦理發票今(28)日兌獎最後一天了，將起吹熄燈號、走入，並且有3日休假期間是無法兌獎，如果要到超商兌獎以及統一發票APP兌獎，要等到元旦之後囉。

郵局兌發票今(28)日是最後一天，即將走入歷史了，所以手中有中獎發票的民眾，今天還可以到郵局兌領。而元旦之後，超商可以繼續兌獎的期數，為107年7-8月期，可兌領的時間到1月5日；107年期9-10月期，可兌領的時間到3月5日。

但是郵局服務走歷史，民眾勿過度恐慌，財政部表示，自108年1月1日起推動統一發票兌獎多元服務措施，除新增網路APP兌獎服務，並增加實體代發獎金據點。兌獎據點由現行郵局1千3百多個據點，金融機構改由第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社等；小獎則可透過統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等1萬3,000多個兌獎據點。

另外，新增網路APP兌獎系統，可協助民眾匯集以手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具儲存雲端發票，進行發票管理及掌握消費資訊，並提供24小時兌獎服務，不受代發獎金單位營業時間限制，確保民眾領獎權利。

財政部表示，12月29日至31日為例假日，且配合系統轉換，全台暫時停止兌獎服務，自108年1月1日起，才會啟動多元服務；另民眾使用載具儲存雲端發票，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部「統一發票兌獎APP」兌領全部獎項，還可節省千分之四印花稅，也就是說，如果中千萬大獎者，透過APP、雲端發票等兌獎還可以省4萬元的稅。

▲民眾利用財政部「統一發票兌獎APP」、線上、雲端發票，可以省千分之4的印花稅，環保又省錢喔。（圖／記者吳靜君攝）

但領獎前已印出或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過該APP兌領五獎及六獎；四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯及美廉社等，可兌換五獎、六獎，基於安全考量，早上9時到晚上11時，可提供兌領現金、兌換商品或儲值金服務，其餘營業時間僅可兌換等值商品或儲值金。

▲發票中獎課稅一覽表。（製表／記者吳靜君）

▼元旦後，發票中獎各獎項兌換地點。（製表／記者吳靜君）