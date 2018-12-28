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NCC拿回頻道主導權　這些大老闆們嘔啊！？

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NCC示意圖（圖／本報資料照）

▲斷訊、移頻風波不斷，NCC整頓有線電視環境。（圖／資料照）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）19日審查通過「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」，拿回頻道主導權。資深業者表示，系統經營者POWER的展現，就是對頻道有上下架和移頻的權力，如今要經NCC許可，等於虎牙被拔，對花了幾百億買下凱擘、中嘉的蔡明忠和林鴻南，以及花了十多億的郭台銘來說，情何以堪！？

有線電視戰國時期　和信、東森大鬥法最經典

1996、1997年，台灣有線電視尚未合法化，但市場整併已如火如荼進行中，中嘉（和信）、凱擘（東森）、台固（太平洋）陸續整併各地第四台系統，系統業者面對頻道商逐年調高授權費極為反感，開始有了對抗的意識，1997年第四台業者不滿TVBS高價政策，聯合抵制、斷訊持續了10天，在邱復生點頭降價後才告平息。

知名的電影台HBO在1996、2000年，也因授權價格，最多有200多萬收視戶受到影響，據媒體報導，當時介入協調的新聞局副局長李雪津，與業者晤面後指出，因屬商業行為，可著力處不多。

1997年和信與東森兩大勢力角力戰再啟，由「東森+練台生」VS「和信+木喬」，雙方各擁百萬收視戶、數十個頻道對峙，驚動中央高層，最後由和信和東森兩位老闆出面和解後才告平息。

外資陸續進場　有線電視環境走向平穩

在加入世界貿易組織（WTO）的壓力下，有線電視產業在1999年2月開放外資，凱雷集團在同年成立台灣寬頻（TBC），以總價約新台幣65億元陸續併購桃、竹、苗和台中市等地的系統台，成為外資首度控有的有線電視多系統業者（MSO），成為第三大 MSO 業者（前二大為中嘉集團、東森集團）。

2014年10月TEJ信用風險評估專刊指出，凱雷集團作為一個PE（私募股權基金）業者，有投資週期，時間到了，就要獲利了結。2004年麥格里集團以新台幣294億元收購TBC，不過適逢台灣前兩大MSO業者集團在2006年分別脫手，凱雷集團再度出手，以新台幣430億元收購東森媒體科技90%股權，而出身凱雷自立門戶的安博凱MBK，則以新台幣309億元收購中嘉MSO。而前三大MSO，就在這一年串的交易下盡歸外資之手，只是外資投資目的就是為了「獲利」，能遵守當地政府法令不惹麻煩就好，因此在本身自律、NCC監理和有線廣播電視法的管理下，台灣的有線電視環境走了一段相當平穩的時期。

外資獲利了結退場　系統業者再回本土財團手裡　爭端再起

2009年，台灣大哥大依其擴張策略，看上凱擘集團，以新台幣568億元收購，不過因為卡在「黨政軍條款」，最後改由富邦的蔡家兄弟成立大富媒體，以新台幣650億元的天價收購。

至於TBC，則是由鴻海集團董事長郭台銘和亞太電信董事長呂芳銘在2017年以4500萬美金（約新台幣15億元）買下麥格理旗下APTT管理公司（APTT持有台灣寬頻通訊（TBC）100%股權）。

而中嘉，原本在2012年被旺中集團買下，但是因為NCC認定此交易案的三項停止條件尚未成就，因此交易無效。2014年8月，風光返台的頂新集團想迎娶中嘉，後來爆發所謂的「黑心油事件」，導致此交易案也無疾而終。

2015年7月，遠傳電信宣布以債權持有方式，取得中嘉網路業務合作。雖然NCC也宣布有條件通過，不過「以債作股」是否可規避「黨政軍條款」？在立委的要求下，此交易案重回NCC審查。眼見此交易案過關機率渺茫，在2016年2月，中嘉宣布，股東安博凱基金和美商摩根士丹利亞洲私募基金決議，啟動撤件相關程序，交易案正式破局。

2018年5月，以「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」為首的林鴻南等人，以新台幣515億元買下。至此，台灣有線電視系統重回本土財團手中，但是也再度發生「民視新聞台斷訊事件」和「壹電視移頻風波」。

▲▼TBC、民視斷訊風波再起，民視、三立等媒體大幅報導 （圖／翻攝自民視）

▲TBC、民視斷訊風波，民視、三立等媒體大幅報導 。（圖／翻攝民視）

民視新聞台遭TBC下架　凱擘要移頻壹電視　NCC決心整頓

由於授權費始終談不攏，台灣寬頻通訊（TBC）在2018年5月4日凌晨下架民視新聞台，這是NCC成立12年以來，首次新聞頻道遭下架事件。

此舉讓NCC震怒，在處罰TBC336萬（第一次6萬，第二次330萬），和處罰民視20萬（第一次警告，第二次20萬）後，TBC終於在5月14日晚上7點37分左右復播民視新聞台，結束11天的斷訊風波。

至於壹電視移頻風波，凱擘今年1月2日向NCC送出移頻申請，有15個頻道進行調整，其中有6個頻道「被往後移」，包括旅遊生活頻道TLC（原20頻道）、東風衛視（原37頻道）、中天娛樂（原39頻道）、壹電視新聞（原49頻道）、衛視合家歡（原45頻道）和AXN（原67頻道），被調整到141到146頻道。

凱擘當時指出，頻道異動是為了提供消費者更優質的收視內容，強化頻道競爭力，不過由於這個移頻申請案遭外界解讀是「蔡明忠向練台生宣戰」（因年代集團所屬和代理的頻道就有3個），爭議性太大，因此NCC一直沒有進行處理。

在NCC「拖延性」的戰略下，凱擘後來把原本15個頻道移頻申請，更改為包括「緯來日本台」、「Animax」、「國興衛視」、「FOX」、「MTV綜合電影台」、「台灣HD綜合台」、「Z頻道」、「公視三台」、「ELEVEN SPORTS1台」等9個頻道移頻申請，而NCC也在3月7日宣布通過其申請案。

原本外界以為「壹電視新聞」移頻風波就此告一段落，沒想到凱擘在6月初再度向NCC申請移頻，當中又包括壹電視新聞台要從49頻道移到149頻道，49頻道用寰宇新聞台取代，而且凱擘更在6月17日向NCC提出在花蓮（練台生經營區域）的跨區經營申請。

只是今年即將尾聲，凱擘的移頻申請和跨區經營申請仍然沒有任何動靜。而NCC歷經斷訊事件和移頻風波後，終於下定決心開始整頓。

▲▼頻道大戰，壹電視砲火猛攻寰宇新聞。（圖／翻攝壹電視官網）

▲頻道大戰，壹電視砲火猛攻寰宇新聞。（圖／翻攝壹電視官網）

兩招出手　系統業者變成無牙老虎　大老闆們嘔啊！？

NCC在7月18日通過「系統經營者上下架規章參考原則」，並在8月10日發函各系統業者依參考原則修正上下架規章。緊接著，NCC在12月19日審查通過「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第二條、第三條、第四條修正草案」。

市場人士表示，由於各家有線電視系統業者之前都有自己的上下架規章，但是因為標準不一，才會發生之前TBC下架民視新聞台和凱擘申請要把壹電視移頻風波，而NCC兩招出手後，等於訂出了頻道上下架和移頻的明確規則。說句玩笑話，蔡明忠、林鴻南花了幾百億，和郭台銘花了十多億買下這三大MSO，根本買了「無牙老虎」，只是個平台，完全沒有頻道主導權，真是嘔啊！？

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關鍵字：NCC,上下架,移頻,系統業者,有線電視,蔡明忠,郭台銘,林鴻南,媒體產業

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