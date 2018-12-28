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愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉販拔刀想砍人

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大陸中心／綜合報導

安徽省淮南市一名女子因愛犬豆豆失蹤已久，便獨自進入專門殺狗的屠宰場尋覓，沒想到直接看到愛犬被開腸剖肚、調尬在一旁，讓她當場崩潰，且狗肉販還不甘被質疑，想拿刀砍人。影片曝光後，也引起網友熱議。

影片中可以看到，女子指著愛犬的屍體說，「這我們家的狗！」。但狗肉販卻反應激烈，立刻回「甚麼是你們家的狗，這狗都是幾十年的狗，這都不是新鮮狗」，後也因氣不過，直接拿刀想砍女子，被旁人阻止。

▲▼愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉販拔刀想砍人。（圖／翻攝梨視頻）

▲▼女子的愛犬疑似被狗肉販殺死。（圖／翻攝梨視頻）

▲▼愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉販拔刀想砍人。（圖／翻攝梨視頻）

女子表示，她起初進入屠宰場1次，便在地上看到成堆的狗屍，因為沒見到愛犬的身影，便向狗肉販提出想看活犬的要求；事後，她照對方的話晚間到達屠宰場，「進去看見那狗就有點崩潰了」，「我當時兩隻手都沒有知覺了」，且問對方狗從哪來時，對方僅說「我憑什麼要跟你講，他兒子說要把我們桶死，他有人（有背景不怕）」。據悉，目前當地警方已介入。

網友看完紛紛留言，「先不說狗的事，你拿刀這是幾個意思！先蹲幾年再出來談狗的事情吧！」、「偷狗賊真的能讓人恨死啊」、「無法想像看到自己的狗被剮是什麼感受，是我的話估計會殺人」、「偷狗就過分了，雖然我也不怎麼喜歡狗，但你無緣無故拿別人家的，還宰了，這和偷別人財務有什麼區別」、「如果不愛，也請別傷害」。

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關鍵字：狗肉,,愛犬,屠宰場,狗肉販,梨視頻,安徽

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