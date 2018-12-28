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理財周刊／質佳台股伺機反彈

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

美股連續崩跌負乖離大，恐慌指數飆高，市場資金湧進避險標的，美股短線強彈機率大增，台股可望連動反彈，體質好前景佳的個股值得留意。

文／馮泉富

上周提到十分重要的觀盤重點，不論明(二〇一九)年升息次數縮減至幾次，是利多還是利空，都得經過市場考驗。主要原因在於升息次數太少甚至不升息，雖是貨幣政策重啟寬鬆的利多，但恐將落實了明年景氣快速惡化的揣測；若升息次數高於市場預期，股市又得承受貨幣緊縮的壓力。

美股短線負乖離大 隨時醞釀強力反彈

所以，聯邦公開市場委員會(FOMC)會後聲明接下來兩個交易日的股市表現至關重要，因為其代表市場的認同度或未來的信心度。很不幸的，股市出現多數投資人不願意看到的走勢，美股於十九日聯準會(FED)主席鮑爾進行會後聲明的當下開始一路下殺，台北時間截至十二月二十五日短短四個交易日，美股道瓊指數下跌了一八八二點，創造了百年來最慘的聖誕節，累計十二月以來道瓊指數已重挫三七四六點(跌一四．六七％)。

按照西方慣用標準，科技股NASDAQ指數由八月二十九日高點以來回檔逾二○％，率先符合熊市標準；原先期待只是單一事件，可是目前S&P500指數也剛好達標，約四分之三的成分股已深陷熊市，道瓊指數只差臨臨門一腳，岌岌可危，這一切顯然並非偶發，科技股成為領先指標。

現階段美股利空訊息尚未盡除，包括部分美國政府部門關閉、明年經濟成長趨緩、聯準會還將升息兩次、企業減稅效應逐漸消退、美中貿易僵局持續等，皆使資金風險偏好快速降溫，爭相撤離股市無可厚非。

不過，美股短線技術面之負乖離太大，例如美股道瓊指數對季線負乖離達一三．一七％，為金融海嘯發生以來之第二大乖離值(二○一五年八月曾出現負一一．三二％，二○一一年八月出現一二．二一％)，依據歷史經驗，隨時可能出現強勢反彈，作空美股指數的投資人宜適時回補。

雖然美股隨時有強彈的機會，但續航力仍將受制於景氣基本面的能見度。我們先前提過，全球經濟前景明顯趨緩，美股基期又高，是引發近期美股投資人狂拋股票的主因，至於中美貿易衝突，只是加速景氣惡化的引信，不論談判結果如何，已很難在短時間扭轉全球商品需求疲弱的事實。目前不只是一般消費性商品需求下降而已，占美國消費市場重要影響力的房地產銷售是主要的市場擔憂之一。

反彈續航力取決於景氣基本面 流動性緊縮是中長期觀察重點

根據美國房地產經紀人協會資料顯示，十一月房屋銷售雖然較上月增長一．九％，但比去年同期的房屋銷售衰退七．○％，創二○一一年五月以來最大同比跌幅，累計今年前十一個月的房屋銷售較去年同期衰退二．三％。十一月待售房屋在市場上平均停留四十二天，高於十月的三六天也高於去年同期的四十天。

另外，美國十一月份耐久財新訂單月增○．八％，不如市場預期之一．六％，除了基本金屬及資本財較前月有所回升外，其餘項目如金屬製品、機械、電子設備及零組件、電腦及相關產品、通信設備等訂單皆有所回落。因景氣擴張力道趨緩，未來在美股反彈波的進行過程中，仍應步步為營，隨時追蹤重要經濟數據之變化。

另一方面關於市場流動性的問題，FED縮表影響可能更甚於升息，這是中長期干擾金融市場的重要因素，投資人必須放在心上。過去我們解釋過，利率等同使用資金的成本，利率上揚代表成本上升，但市場流動性還不一定明顯緊縮，且根據目前聯邦利率期貨市場概況顯示，明年升息次數為零的機率最高，超過五○％，升息一次的機率三成為次。

FED縮表就不一樣了，按照目前進度為每月五百億美元，一年就達六千億美元，市場活生生的少掉這些鈔票，若加上乘數效應，不只可能推高企業發債利率，其緊縮效應可能讓槓桿貸款市場或高收益債市場有斷鏈風險，目前風險利差明顯上揚就是警訊。(註：信用風險利差=美林CCC級高收益債券殖利率－美國十年期政府公債殖利率，此指標反映市場對未來企業違約風險的預期。)

將焦點拉回台灣，美股若反彈，將有利於台股多方反擊；美元近期的轉弱，也有利於資金回流亞股。不過，權值股的回補積極度得取決於市場法人對經濟前景的看法，觀察現狀，加權指數的表現空間也將因景氣基本面的下滑而限縮。

外銷訂單衰退影響12月營收　 限縮指數反彈空間

根據經濟部公布的十一月外銷訂單，金額為四七六．八億美元，比去同期衰退二．○六％，也比十月下滑二．六七％。由於美中貿易戰已影響各國投資意願，導致台灣機械設備的訂單銳減一一％，而受到國際油價暴跌，影響塑化產品價格，塑、橡膠製品接單年減七．七％。

受智慧手機成長放緩，加以記憶體庫存調整價格下跌，也使十一月的電子產品接單年減三．五％。而光學器材訂單年減九．四％，是因中國產能開出擴大供過於求壓力，價格出現下跌。

展望十二月外銷訂單，因去年十二月基期仍高，加上主力的資訊通信及電子產品今年換機需求平平且逐漸進入淡季，加上美中貿易戰不確定性及油價低迷等問題仍存，十二月外銷接單可能延續十一月衰退情勢，經濟部統計預估十二月接單金額將降到二五五至二六五億美元，年減率預估四．一～六．一％。

美中貿易雖可望在元旦過後進入正式協商，但雙方若無法在三月一日前達成具體協議，中國將面臨美國把二千億美元商品關稅從一○％提高至二五％，恐間接影響台灣外銷動能。

另外，台灣電子業接單除要面臨手機、半導體景氣趨緩壓力外，華為通訊設備陸續遭到美、歐、日等政府禁用，也可能波及台灣相關廠商訂單。

如前所述，既然指數表現空間已限縮，選股策略自然以個別題材為主，搭配技術面或籌碼的優勢作短線應對。

新增產能＋報價上揚　材料-KY擁有雙重利多

例如材料-KY(4763)，主要生產二醋酸纖維素絲束，基地位於山東省濟南市，醋酸纖維素由天然纖維製成，可應用於菸用濾嘴、濾芯、不織布面膜等，目前公司菸用濾嘴產比占比達九○％。

二醋酸纖維素絲束(簡稱絲束)終端以生產香菸濾嘴為主，國際生產廠商市佔分別為Celance占三九％、Eastman三○％、Solvay一五％、Daicel一四％、材料KY僅占二％，生產者多為一貫整合廠，並且呈現寡佔。

二○一八年木漿與石化原料價格上漲，合約價格並未能反映原料成本而侵蝕獲利，因此廠商開始對二○一九年的合約價格調漲，Celanese、Rhodia分別於九月與十一月調漲一美元/KG(漲幅約二○％)，有利於材料-KY明年的報價。

為了降低原料價格波動的影響，公司目前開始朝向上游原料發展，設立中峰化學(持股八○％)生產醋酸纖維素，可供應絲束原料自用需求，並可外售塑料級產品，銷售地區多集中為開發中市場，比例分別為亞洲占五九％，美洲二○％，非洲一九％。

初期塑料級品質尚不穩定平均外售單價僅有二萬人民幣／噸，隨著品質提升，平均單價已提升至二．八萬人民幣／噸，同時積極擴展塑料出海口，目前正與義大利廠商LA-ES商討進行策略聯盟，LA-ES在中國生產板材產品並外銷歐洲，每年醋片用量達到一千噸。

材料-KY過去因原料醋酐價格高漲，侵蝕醋片廠獲利表現，然而醋酐價格已由高檔八○五○人民幣／噸下跌至六○二五人民幣／噸，醋片獲利將可大幅回升，另外，二○一九年絲束合約價計畫調漲三～五％，以及擴增兩條產線合計二千噸產能將可帶來營運效益，法人預估二○一九年EPS約為九．一二元，年增率達九六％，幾乎翻倍，值得投資人密切追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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