研究：老人日喝2杯酒、體重過重更長壽　

▲ 研究顯示，高齡長者每天喝2杯酒，可以降低約18％死亡機率。（圖／免費圖庫pixabay，下同。）

國際中心／綜合報導

許多人常常認為年紀大喝酒、喝咖啡對身體不好，但美國加州大學爾灣分校（University of California）一項新研究顯示，「超高齡人士」如果喝適量的酒和咖啡，反而比兩個都不喝的人更長壽。此外，體重過重的70歲以上長者，也比體重不足的年長者活得更久。

綜合外媒報導，加州大學爾灣分校（UC Irvine）從2003年開始進行這項名為「90+研究」（90＋Study）計劃，並以美國發展最快的「超高齡長者」（oldest-old）為研究對象，希望可以了解人類90歲以後的生活，以及他們長壽的秘訣。

據悉，計劃有1600人參加，研究人員每6個月會探訪參與研究計劃的老人，進行神經和神經心理學，以及認知和體格上的測試。此外，研究人員為了紀錄年長者過去90年的生活情形，也會紀錄飲食、活動、病史、藥物使用情形以及其他相關資料。

研究發現，每天喝2杯葡萄酒或其他酒類的老人，比兩者都不喝的老人早死機率降低約18％，而每天花2小時從事有興趣的事情的老人，也可以降低約21％的死亡機率，但相較之下，每天運動15分至45分鐘的年長者，早死機率僅下降11％。

除此之外，報告還有一些其他發現結果，如下列所示：

*適當飲用咖啡和酒精飲料的年長者，比兩者都不喝的老人更為長壽；

*體重過重的70歲以上老人，比正常人或是體重過輕的老人活更久；

*90歲以上的老人，有超過40％患有失智症，其中有80％失能，而這些情況更常發生在女性之中。

*90歲以上患有失智的老人，有超過一半的人大腦裡沒有足夠的神經病理學，用來解釋他們的認知失能。

▼ 研究也顯示，高齡長者喝咖啡也可以延長壽命。