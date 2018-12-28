觀光局評選年度10大特優遊客中心　4個都在花東縱谷

▲南投日月潭向山遊客中心。（圖／ETtoday資料照）

旅遊中心／綜合報導

交通部觀光局評比出年度十大特優遊客中心，分別為向山、羅山、白沙灣、中埔、鹿野、鶴岡、車埕、鯉魚潭、谷關和澎湖。此次針對家國家風景區重要景點的54處遊客中心進行考核，找出各中心的服務特色，範圍包含旅遊服務的便利性、硬體設備完善程度、專業解說與外語程度、諮詢內容滿意度、是否提供行動旅服與創新作為等。

▲澎湖遊客中心。（圖／翻攝自澎湖國家風景區）

▲谷關遊客中心。（圖／翻攝自參山國家風景區）

這次的評比是委託專業機構以神秘客的方式進行，綜觀十大特優遊客中心的勝出原因，除了服務人員的外語能力、服務能力、說明技巧、環境設備維護等基本項目表現良好外，更提供讓民眾有感的創新服務，如日月潭的向山遊客中心搭配了行動旅服（向山自行車道線），充分結合了環湖自行車的在地特色，並貼心印製泰語摺頁、設置穆斯林祈禱室等，都讓人印象非常深刻。

▲谷關遊客中心的行動旅服。（圖／觀光局提供，下同）

▲澎湖遊客中心的互動式導覽設備。

▲中埔遊客中心的穆斯林祈禱室。

觀光局表示，為了讓遊客中心的設備和服務標準符合國際潮流，希望各個旅服中心能夠朝「綠色觀光」、「智慧觀光」、「異業合作」三大方向持續精進，未來也會參考各類智慧型設備（如互動式導覽機、線上真人翻譯機器人）建置以後的使用經驗和趨勢發展，評估未來導入「無人旅服」的可行性，期待能逐步提升各地的旅遊服務品質。

假期還不知道要去哪裡嗎？不妨選定一個風景區去走走，順便體驗當地遊客中心的各項服務和設備，也評選出自己心中最棒的遊客中心吧！

▲白沙灣遊客中心。（圖／翻攝自北海岸及觀音山國家風景區）