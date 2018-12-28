▲玻尿酸新突破！新一代水無痕玻尿酸，告別眼周毛毛蟲 。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲恢復期短、效果自然的玻尿酸，讓美麗不費力。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

現代人工作壓力大加上晚睡成習慣，每到年底就是進廠維修的熱門時節，而恢復期短、效果自然的玻尿酸，更是讓美麗不費力，目前玻尿酸材質分為顆粒型、凝膠型以及新一代水無痕玻尿酸，醫師提醒民眾，施打前要先諮詢專業醫師，才能夠美的安心！

▲皮膚專科醫師陳振豐表示，不同層次的部位要選擇不同的玻尿酸。

皮膚專科醫師陳振豐表示，不同層次要選擇不同的玻尿酸，譬如說要治療的是蘋果肌、法令紋或者是太陽穴，比較深層、需要體積效應比較強的話，就是要選擇黏彈性比較好的，如果需要打的位置是比較表淺的，像是淚溝、細紋或者是嘴唇、唇緣的位置，就要選擇流體性比較好的、顆粒性分子比較小的，才能夠注射在比較表淺的位置。

▲比起傳統玻尿酸，新一代水無痕玻尿酸能讓肌膚達到無痕，並且維持自然持久的效果。

不少消費者反應，施打玻尿酸後會出現效果不持久、眼周出現團塊等問題，因此有業者推出「新一代水無痕玻尿酸」，可說是傳統玻尿酸的進階改良版，擁有獨特的CPM專利技術，能減少術後出現毛毛蟲、藍影的窘況，讓愛美的女孩們可以悄悄變美，比起傳統玻尿酸，新一代水無痕玻尿酸能讓肌膚達到無痕，並且維持自然持久的效果，就是要讓女孩們擁有戀愛般的好氣色。

▲荷蘭美容醫學學會副主席 Dr. Jani Van Loghem說明，新一代水無痕玻尿酸擁有CPM專利技術，非常適合做細紋處理。

荷蘭美容醫學學會副主席 Dr. Jani Van Loghem說明，CPM專利技術可以帶來更加均勻、同質性更高的凝膠，如果去比較各種不同的玻尿酸凝膠，會發現新一代水無痕玻尿酸，打到組織裡面的時候，它可以非常均勻的去做分散，因為打進去之後，新一代水無痕玻尿酸會自己尋找細胞跟細胞的間隙，去填補這個間隙均勻分布，並且不容易引起團塊、藍光問題，不會造成騰德爾效應，因此非常適合做淺層注射，做細紋的處理。

▲馬來西亞醫美權威醫師林挺松提到，新一代水無痕玻尿酸施打效果非常自然，廣受消費者喜愛。

馬來西亞醫美權威醫師林挺松提到，在馬來西亞有許多消費者選擇新一代水無痕玻尿酸，因為施打效果非常自然，廣受消費者喜愛，由於新一代水無痕玻尿酸流變學比較明確，不容易造成臉部溢滿症候群的現象，安全性相對也比較高。