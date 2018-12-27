日夜休函釋「365天都上班」是少數　第一線人員：維持現行沒有問題

▲日夜休函釋引發各界關注，立委先前要求勞動部要進行跨部會盤點各行各業的狀況。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

台鐵「日夜休」班表讓運務員一年365天都要上班，立委蔣萬安12月初曾要求勞動部要進行跨部會盤點各行各業的實際情況。勞動部今（27）日表示，日前已開會討論是否要廢止相關函釋，不過根據第一線人員的意見回饋，事實上維持現行函釋是沒有問題的，濫用情形真的很少見，並請目的事業主管機關再去盤點。

勞動部在20002年11月20日發布函釋，勞動部在2002年11月20日發布函釋，認為輪班制勞工的例假可以採連續24小時，而非一個完整曆日，且無任何適用上的限制，導致台鐵運務員出現全年無休，每天出現在工作場所執勤的情況，立委輪番要廢止這種函釋，質疑勞動部開後門。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，日前邀集目的事業主管機關，同時也找縣市政府、學者與專家，會場上溝通後發現，根據第一線人員的說法，目前函釋標示出了原則，也留有例外的彈性，對輪班工作者來說是很重要的。

黃維琛進一步解釋，輪班制勞工的換班點不太可能在晚上12點，考慮下班後回家交通等問題，因此常出現是晚上11點或11點30分換班，就會是跨日的情況，因此在實務上一旦廢止，運作可能就會有困難。

另外，也特別詢問第一線人員是否會有濫用情形，黃維琛說，只有少數的個案出現該情形，因此不見得一定要去檢討，反而應該了解函釋廢止後會出現什麼樣的問題，目前已請各部會盤點各行各業的狀況，廣泛性了解後再來判斷是否要廢除該函釋。