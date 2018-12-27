「把錢交給金城武」…傻台男幫詐騙集團跑腿　遭星國判刑2年6月

▲台籍黃姓男子赴星國參與詐騙，被判刑2.5年。圖為新加坡地標魚尾獅公園。（圖／記者董美琪攝）

記者王致凱／綜合外電報導

又有台灣人在新加坡涉詐騙案遭判刑！一名台灣籍黃姓男子聽信熟人慫恿，赴星國協助詐騙集團成員取款時把風，並充當車手跑腿轉交現金，結果於今年1月份遭警方逮捕。星國法院查明，黃男共參與3起詐騙案件，判他2年6月有期徒刑。

綜合新加坡媒體「Channel NewsAsia」和「Today」網站報導，26歲台籍男子黃向偉（Huang Hsiang-Wei，音譯），聽信化名「高富帥」（Gao Fu Shuai）的熟人所言，想到新加坡「把握賺錢機會」，去年12月25日在桃園機場首次與21歲許姓搭檔碰面後，搭乘由「高男」訂購的航班飛抵新加坡。

黃男抵達新加坡後，「高男」告知他的工作是與許男一起到指定地點取款，每次任務完成後能獲得300至500新加坡元（約新台幣6700元至11000元）不等的報酬。

今年1月8日下午，黃男第一次與許男外出取款，準備取得由另外2名車手轉交的現金。「高男」告訴他們，對方的代號是「長江三峽」，並將對方的照片傳送給黃男；黃男將照片轉交給許男後，由許男出面取款，黃男則在附近把風。

報導指出，2名代號「長江三峽」的車手皆為女性，本身也是洗錢案受害者，被集團充當人頭帳戶使用，真實身份則是47歲新加坡籍陳姓手機業務員，以及27歲的中國大陸籍吳姓幼教老師。詐騙集團先將得手的贓款匯入2名女子的銀行帳戶，再透過電話誘騙，由許男和黃男出面將贓款回收。

根據警方調查，3名受害者分別為29歲中國籍學生，遭詐騙1萬200新加坡元（約新台幣22.9萬元）、31歲越南籍美容師，遭詐騙4萬3900新加坡元（約新台幣98.5萬元），以及31歲中國籍技術支援專員，被騙2萬200新加坡元（約新台幣49.3萬元）。他們皆是被同樣的手法詐騙，接到自稱是新加坡或中國警察的電話，佯稱他們的帳戶捲入洗錢案或其他犯罪調查，要求他們交出存款自保，避免遭牽連。

許男1月8日當天分3次向2名人頭收齊所有贓款後，晚間先行潛逃離境；黃男則聽從「高男」指示，於晚間7時左右前往中國城，準備將騙來的錢轉交給另一名化名「金城武」（Jin Cheng Wu）的人士。巡邏警員在街上發現黃男形跡可疑，上前盤查時又發現他身懷可疑鉅款，經調查後得知上述案情。

目前，在幕後遙控犯案的「高富帥」真實身份和行蹤仍成謎。黃男在法庭上辯稱，他只是聽從指示辦事，事前並不知道行為是違法的，但法官不予採信。新加坡法院27日宣判，黃男須入監服刑2年6個月。