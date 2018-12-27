法稅改聯盟千人包圍財部　財部5點說明

▲▼法稅改聯盟今日包圍財政部。（圖／法稅改聯盟提供）

記者吳靜君／台北報導

針對法稅改革聯盟今(27)日發動「台灣黃背心運動 人民的逆襲 千人包圍財政部 要求全面稅改」陳抗活動，財政部針對退還超徵稅款、違法編列稅務獎勵金、提訴願先繳納一半稅額才能免除強制執行，以及濫用解釋函令稅制不公平以及平反稅務冤案，終結萬年稅單等意見說明。

一，有關超徵稅款的問題：財政部表示，由於預算籌編至執行完畢，期間受經濟景氣變動或稅制調整等影響，決算數較預算數增加或減少，為預算執行可能結果。近4年度中央政府稅課收入決算數雖高於預算數，各該年度仍須舉債，如將高於預算數之稅款退回民眾，退稅利益由當代民眾享受，債務由下一世代民眾承擔，恐生世代不公平疑慮。

二，有關「違法編列稅務獎勵金」：財政部表示，稅務獎勵金的核發，是依「全國軍公教員工待遇支給要點」及行政院核定「財政部核發稅務獎勵金作業要點」規定編列預算，並報經立法機關審議通過後，對辦理稅捐稽徵業務績效優異者核發稅務獎勵金，獎勵事項包括：為民服務、行政救濟、稅務風紀、自動化作業、欠稅清理、推行重大賦稅政策及辦理重要賦稅法規的擬訂、修正等績優事蹟。

▲法稅改聯盟包圍財部。（圖／法稅改聯盟提供）

三，有關「提訴願先繳納一半稅額才能免除強制執行」：財政部依稅捐稽徵法規定，納稅義務人申請復查案件，無需事先繳納應納稅額半數稅款，至依法提起訴願案件，納稅義務人對復查決定的應納稅額繳納半數或提供相當擔保，得暫緩移送強制執行。

但納稅義務人未對復查決定之應納稅額繳納半數或提供相當擔保，仍可依法提起訴願及行政訴訟。不符暫緩執行規定者，稅捐稽徵機關應將案件移送行政執行機關強制執行，俾符司法院解釋，我國行政救濟制度不因提起救濟程序而停止原處分執行之意旨。

四，有關「濫用解釋函令課稅，稅制不公開不透明」：財政部說，納保法規定，解釋函令僅得解釋法律原意、規範執行法律所必要的技術性、細節性事項，不得增加法律所未明定的納稅義務或減免稅捐，該部現行發布解釋函令均依上開規定辦理，並無函釋內容凌駕所解釋的法規情事。

並適時檢討不合時宜之解釋函令，財政部部訂有法令研審機制，定期全面檢討其合宜性；稅捐稽徵機關平時就個案發現解釋函令不合時宜或發生適用疑義，亦適時報請該部審視檢討，以符法制。又為建立資訊透明之稅務法規環境，該部發布解釋函令均依政府資訊公開法相關規定主動公開，並刊登行政院公報及登載於該部稅務入口網站，供社會各界查詢，俾保障民眾知的權利。

▲法稅改聯盟包圍財部。（圖／法稅改聯盟提供）

五，有關「平反稅務冤案，終結萬年稅單」：為確保納稅者依法納稅，避免後續提起行政救濟衍生時間、訴訟成本等不利益，財政部將繼續推動紓減訟源，督促稅捐稽徵機關應詳實調查事證，確實審視核定處分內容正確性，並加強落實自我審查功能；對於進入行政訴訟階段案件，依納保法規定，課稅處分經行政法院作成撤銷或變更裁判之日起，超過15年未確定應納稅額者，不得再行核課，以妥速審判並使法律關係儘早確定，維護納稅者權益。有關個案的問題，財政部進一步說明，稅捐稽徵機關將尊重司法判決結果，依法辦理。