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影／聯發科組近千人AI團隊　正妹為自家晶片示範連拍

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記者周康玉／台北報導

「來！笑一個，手打開」明明是充滿工程師的聯發科內湖辦公室本部，今（27）日卻有正妹在會議室擺pose玩十連拍，還有一個身穿運動服的男孩大跳「鋼鐵人舞」。原來他們是聯發科員工，為自家剛推出的新晶片曦力P90（Helio P90）示範其強大的3D人體姿態識別功能。

眼前這個聯發科機器人跟著真人跳起鋼鐵人舞，是藉由P90晶片的3D人體姿態識別功能，讓真人能控制機器人，做出一模一樣的動作，聯發科管理層表示，此功能將支援體感互動遊戲，有機會朝電競市場前進；同時，也可應用在虛擬教練的功能。

至於另一段影片當中，正妹對著手機做出連續動作，手機裡的漫畫少女也擺出一樣的姿勢，就是P90的擴增實境（AR）人物互動功能。

▲▼虛擬人物與真人互動＆機器人跟著真人跳「鋼鐵人舞」。（影／李瑞謹剪輯）

聯發科人工智慧技術群協理林宗瑤表示，憑藉聯發科自主研發的AI引擎，讓Helio P90晶片能以快速靈活的方式支援複雜度高的人工智慧體驗，包括人體姿態辨識，跟蹤和分析人體運動，同時即時美化 物體和場景識別，促進人工現實（AR）和混和現實（MR）。

林宗瑤表示，目前AI團隊未達千人，也沒特別去打聽高通和華為的團隊規模，但做AI需要的是高手，在精不在多。未來AI應用面非常廣，只要客戶有需要，聯發科也做得比別人好，就會導入AI晶片。

至於未來聯發科的AI晶片，會應用在哪方面？林宗瑤表示，以目前聯發科的眾多產品線，除了手機，電視和平板的晶片都會綁AI，主要原因是AI晶片可以增加產品的賣點和價值，同時也可減緩半導體價格下行的趨勢。

正妹展示P90的擴增實境（AR）人物互動功能。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科產品規劃與行銷總監李彥輯。（圖／記者周康玉攝）

▼聯發科人工智慧技術群協理林宗瑤。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科人工智慧本部協理林宗瑤。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：聯發科,5G,晶片,蔡力行,高通,AI,發哥

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