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台酒酒香拌麵出包　全面下架、回收餘萬袋泡麵

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▲台酒麻辣豚肉麵 業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台酒的泡麵出現醬包品質異常，自主下架。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣菸酒公司今（27）日表示，日前自行檢查發現甫上市之｢台酒酒香拌麵｣少數醬包未符要求，該產品除已全面下架外，消費者憑發票或實體產品至菸酒公司全省各門市辦理退費，將另致贈台酒麻油雞泡麵，以表達歉意。

台灣菸酒公司表示，酒香拌麵是台酒剛上市的泡麵，在綜合評估時發現，有異常的狀況，目前是「自主管理的階段」，尚未引發「食安問題」。根據了解，台灣菸酒生產1萬6,000多袋，已經賣出大約1,000袋（每袋有4包）左右，都是台酒的自己通路銷售，並沒有擴及到其他的量販或零售商店，每袋市價大約是120元。台酒表示，預計在1個月內可以回收完成。

台灣菸酒公司近日在常態性製程品管監控過程中發現「台酒酒香拌麵-椒麻」在製程端少數(醬包)品質異常，為保障消費者權益，該公司依自主管理規定，先將該產品採食品衛生安全預防性下架措施，有效即時提供食品安全保障，待進一步完成嚴密製程查核後再行上市。

同時，對於委外代工產品的品質將更為嚴格抽驗製程，要求代工廠商以高度自我要求為品質把關。為追求最高標準的食品衛生安全水準，對於少數先行購貨之消費者得憑購買發票或實體產品至該公司全省各門市辦理銷貨退費，另致贈台酒麻油雞泡麵乙袋。台酒公司強調，目前只有台酒酒香拌麵與該廠商合作，其他台酒旗下的泡麵並沒有與該廠商合作，所以也未發現異常，至於未來或部會與該廠商繼續合作，台酒公司表示，目前該廠商有協助收回、銷毀，能不能合作下去就看合約的內容了。

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關鍵字：台酒,酒香拌麵,品質異常,下架

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