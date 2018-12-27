韓國瑜爭取中央統籌分配款　財劃法修正只多不少

▲台北市長韓國瑜向中央爭取統籌分配款。（圖／韓國瑜）

記者吳靜君／台北報導

六都的新任市長今(27)日到行政院開會，並且新任高雄市長韓國瑜向行政院爭取中央統籌分配款，財政部國庫署表示，財劃法正在研議修正當中，希望可以把餅畫大，統籌分配款只會更大、不會少(保證不比以前少)。

財政部國庫署表示，財劃法最近一次修正是88年、89年因應精省而修正，當時只有台北市、高雄市兩大直轄市，但是現在還有桃園市、新北市、台中市、台南市加入，所以有修正的必要性，100年時有將新修正的財劃法加入，但經歷很多年，至今尚未修正完畢。

國庫署強調，財劃法的研議有三項原則：其一就是要把餅做大，各地方政府可以得到的統籌分配稅款只會多、不會少，保證不會比以前還要少；其次是財政紀律以及財政努力，統籌分配稅可以調整，但是地方財政努力不夠，包含稅、費收取不夠努力，這個財政部也會拿來做為參數考量。

國庫署說，現在有22個縣市，大家的意見很多，選擇對自己最有利的參數，所以還需要與各地方政府溝通；而且中央政府也有一些問題要解決，包含長照、少子化也必須要有經費因應等，如果有初步結果，就會請地方政府來開會，研議出共識出來。不可諱言，在精省的時候，修正財劃法比較有共識；但是未來財畫法的修正財政部也絞盡腦汁希望可以公正的分配統籌分配稅款。