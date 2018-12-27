鬆綁「七休一」審核程序要有SOP　勞部邀各部會討論最快2019年1月公告

▲勞動部今天邀請經濟部、衛福部、交通部等部會討論鬆綁七休一、輪班間隔例外的SOP。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今年初公告鬆綁七休一、輪班間隔例外的適用行業後，引起各界質疑聲浪，立委蔣萬安曾在12月初要求勞動部提出例外彈性的審議要件及標準作業程序（SOP），勞動部今（27）日下午邀請各部會開會討論，釐清申請的範圍及業別，以及在什麼樣的情況下可例外，有助勞動部後續審議。

立委蔣萬安、陳宜民、王育敏等人在12月初的立法院上提案指出，監察院在今年7月提案糾正勞動部對勞基法第34條「輪班間隔11小時縮短為8小時」及第36條指定「放寬七休一」適用例外行業，中央目的事業主管機關容許召開勞資研商會倉促草率、勞方產業代表性不足、未能詳細記載反對理由，導致把關機制形同虛設、例外變成原則，欠缺嚴謹明確的必要性審核標準，因此要求勞動部須提出例外彈性的審議要件及SOP。

▲各部會在會後有相關意見，可在明年1月10日前提出。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，今天下午邀請中央目的事業主管機關，包括衛福部、交通部、內政部、文化部、經濟部等各部會進行開會討論，進一步釐清申請的範圍及業別，以及在什麼樣的情況下可例外，有助勞動部後續審議，同時也能減少外界疑慮。

黃維琛指出，會中達成幾項共識，首先是勞資雙方代表徵詢時，必須要找到代表性的，如勞方意見一定要找相關工會，或是實際從事這行業的工作者，才能有效釐清需求及顧慮，同時也要有充分溝通時間，反對意見也要列舉，要求各事業主管機關必須將所有意見具體列出來，一併附上才能有利後續判斷。

至於鬆綁七休一或輪班間隔例外審議流程大致可分為4階段，第一階段是由事業主管機關提交，第二關再由勞動部審議，第三階段則是召開勞資會議，最後還得經由勞工同意，黃維琛說，今天會議後各部會若有任何意見，即可在明年1月10日前提出，整合後再行公告。