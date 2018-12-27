轉讓歐付寶全數股權　全家：投資階段性任務已完成

▲全家便利商店因投資的階段性任務已完成，決定將歐付寶的2.34%股權全數轉讓。（圖／ETtoday資料照）

記者林淑慧／台北報導

為搶進第三方支付大餅，曾在2014年入股歐付寶的全家便利商店今（27）日表示，因投資的階段性任務已完成，決定將歐付寶的2.34%股權全數轉讓，出脫手中持股並無獲利，也不影響與歐付寶的現有業務合作。

歐買尬今天發佈重大訊息，指出旗下第三方支付歐付寶金融科技的法人董事全家便利商店，將手中持股全數轉讓，其法人代表吳勝福解任董事一職；不過，歐買尬並未透露全家股權由誰接手。

全家主管回應表示，歐買尬旗下子公司歐付寶於2014年提出增資計劃，全家當年入股取得歐付寶2.34%股權、約3419.497張股票，成為遊戲業者第三方支付虛擬與實體通路合作首例；依據全家今年第三季財報，該股權帳面價值約2093.8萬元。

全家主管指出，這次出脫歐付寶全數股權，與當年取得股權的價格一致，因此並無獲利挹注，並強調雙方在第三方支付原本就有業務合作，不會因為股權轉移而改變。

歐買尬旗下子公司歐付寶的第三方支付業務，觸角遍布各行業，除了全家、萊爾富、OK等超商業者之外，美廉社、台灣大車隊、頂好超市、Jasons Market、City link、新北市公有市場、雲端智慧聯網停車場、丹堤咖啡、怡客咖啡、喜滿客影城、阿瘦皮鞋及北市運動中心等，合作店家的覆蓋率達全國之冠。