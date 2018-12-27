TikTok公開2018短影音流行趨勢　推出全新「個人年度回顧」功能

▲ TikTok台灣運營團隊負責人林宜靜分享2018年度趨勢。



記者樓菀玲／台北報導

短影音平台TikTok近年來風暴式席捲全球包括台灣，面對2019年即將到來，TikTok不僅整理了2018年精采趨勢回顧，也順勢推出全新「個人年度回顧」功能，期盼帶領用用戶發揮更多創意。

2018年有眾多來自全球的網紅都開始使用TikTok平台來展現自我，透過簡易的操作模式，讓網紅的粉絲們能一窺偶像生活中的精采時刻。此外，全球大咖明星也紛紛加入TikTok的行列，包括日本歌手凱莉怪妞、KOL渡邊直美，韓國超人氣天團防彈少年團、BLACKPINK，以及美國美國饒舌歌手Cardi B等，脫口秀主持人Jimmy Fallon等。對於台灣用戶，在TikTok上最夯的名人則包括唱跳天王羅志祥、包偉銘和最Skr嘻哈霸主吴亦凡等。

除了明星藝人喜歡透過TikTok與粉絲互動外，隨著用戶越來越多元且國際化，TikTok也成為許多創作者的創意發聲平台。無論是社交平台紅人Holly H、內容創作者Gil Croes，還是舞蹈藝術家Awez Darbar和韓國舞者Dancer Sona，都足以顯示TikTok在全球的潮流領導地位。此外，在台灣最受歡迎的創作者則是以技術見長的云️、美姬，以及喜歡分享生活點滴的黃氏兄弟、豪豬。

▲ TikTok達人黃氏兄弟分享。



除了才華洋溢的創作者外，當然還要有洗腦神曲的陪襯才能打造一支獨樹一格的TikTok影片！越來越多人在TikTok上使用琅琅上口的歌曲作為影片背景音樂。2018年最常被使用的音樂包括Deep Chills和IVIE合作的「Run Free」，這首歌不僅在全球掀起熱潮，在台灣、印度和馬來西亞等地更是被瘋狂轉拍；Mike Moonnight和DM’Boys合作、Dj Pedrito客串的「囧架架Tchu Tcha Tcha」則是火速席捲台灣和馬來西亞。就台灣市場而言，除了上述兩首歌曲外，林俊呈的作品「東西」也是名列TikTok愛用神曲前茅。

由於TikTok在iOS及Android雙軟體的方便取得性，造就全球民眾瘋狂搶用，根據資料統計，週末是全球最多人使用TikTok的時間，其中台灣用戶則是偏好於周六的下午4點到11點間玩TikTok。

此外，2018年也有許多廣為流行的TikTok挑戰短片，參與挑戰也讓全球粉絲可以輕易融入當地社群最流行的話題。全球最受歡迎的TikTok挑戰包括「控雨挑戰 #raindropchallenge」，在菲律賓、馬來西亞和越南等地尤其受到歡迎。至於在台灣，填滿大家版面的挑戰還有「#比心變正」和「#吹金粉」。

2018年對於台灣的TikTok來說，絕對是精彩絕倫的一年。推例如「#玩轉這節奏」即突破4千萬次的點擊率大關！我們還發現台灣北部TikTok用戶占到50%，而台南和台中則分別擁有30%和20%的使用率。TikTok不僅讓每個人都能捕捉生活中的難忘時刻，更透過創作的內容表現創意。