影／台電花400萬得到冰箱最耗電遭批浪費錢　台電：全面盤點不只針對民生

記者馮建棨／台北報導

立法院審議台電預算時，有立委批評台電花400萬元做研究，結果居然是「電冰箱最耗電」，痛批台電亂花錢。台電表示，台電會定期作調查了解未來電力需求，會從產業用電到耗能產業，絕對不是只做民生這一塊。

▲▼台電花400萬得到電冰箱最耗電的研究結果，遭立委痛批亂花錢，台電解釋，用電調查不是只有民生這一塊，而是全面性的了解各方需求。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

據了解，立法院經濟委員會審查台電明年預算時，立委何欣純痛批，台電的研究發展費用花在「家用電器普及狀況調查」當中，結果顯示冰箱最耗電，而這樣的研究居然要花超過400萬元，質疑台電亂花錢。

台電發言人徐造華今天（27日）受訪表示，台電每年都會定期做用電需求跟預測，其中就會從民生到工業都有，範圍相當廣泛，這是因為要掌握國內用電成長的狀況，這會對未來的「負載預測」有關，且台電不是只做民生家庭用店這一塊。

徐造華解釋，電力成長的因素很多，跟全國的經濟成長率有關，另外產業用電成長也是台電相當關注的一塊，民生用電只是調查的其中一環，絕對沒有浪費錢的狀況。

▲▼台電花400萬得到電冰箱最耗電的研究結果，遭立委痛批亂花錢，台電解釋，用電調查不是只有民生這一塊，而是全面性的了解各方需求。（圖／記者馮建棨攝）