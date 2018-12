「請你正式收養我」他3歲就被壯碩繼父養大　拆開禮物瞬間噴淚

▲父子情誼超越血緣關係。(圖/翻攝推特/@alecyewest)



國際中心/綜合報導

美國德州休士頓男子韋斯特(Alec West)25日上傳一段影片,讓許多網友流下眼淚。他提到,他從3歲開始就被繼父照顧,這次聖誕節,他選擇送上收養契約書,希望對方能夠簽立。這名壯碩的繼父看到後則泣不成聲,緊緊擁抱著韋斯特。

《每日郵報》整理出許多聖誕節期間的感人故事,其中包括韋斯特的影片;從他3歲起,繼父就一直照顧他長大,這次他把收養契約書當成禮物,先包裝在聖誕老人圖樣的袋子中。

畫面中可見,穿著藍色上衣的繼父雙臂有著刺青,當他拆開禮物時整個說不出話,旁邊的女子則不斷詢問「這到底是什麼」,最後揭曉是契約書,他已噴淚與韋斯特擁抱,還溫柔輕拍著對方的背。

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd

影片至今已獲得47萬個喜歡,許多網友紛紛留言「哭到螢幕都模糊」、「身為父親,我敢說沒有比這更好的禮物,這代表你正式承認了你的愛與敬重」、「我也是一名繼父,真希望我的女兒長大後也能有同樣的感覺」。

除了韋斯特的影片受到熱烈討論。美國一名YouTuber JoshOG也在推特上傳影片,他的父親過世後,他注意到爺爺與奶奶的經濟陷入困境,因此他在聖誕節期間繳清帳單,並設立一個帳戶,裡面存了數千美元,試圖減輕家庭的負擔,在他寫的信中還提到「家人就是要懂得回饋」。爺爺與奶奶則坐在聖誕樹旁邊讀著信件,最後哭到聲音都在顫抖。

My grandpa has been a HUGE part of my life and stepped up as my father figure when my dad passed away



He's been struggling month to month with bills and I'm finally able to give back to him



Without your support, I couldn't of done this



This is what Christmas is all about pic.twitter.com/iHT34zoth3