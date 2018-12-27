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「請你正式收養我」他3歲就被壯碩繼父養大　拆開禮物瞬間噴淚

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▲▼他3歲就被壯碩繼父養大，送上收養申請書惹淚。（圖／翻攝推特／@alecyewest）

▲父子情誼超越血緣關係。（圖／翻攝推特／@alecyewest

國際中心／綜合報導

美國德州休士頓男子韋斯特（Alec West）25日上傳一段影片，讓許多網友流下眼淚。他提到，他從3歲開始就被繼父照顧，這次聖誕節，他選擇送上收養契約書，希望對方能夠簽立。這名壯碩的繼父看到後則泣不成聲，緊緊擁抱著韋斯特。

《每日郵報》整理出許多聖誕節期間的感人故事，其中包括韋斯特的影片；從他3歲起，繼父就一直照顧他長大，這次他把收養契約書當成禮物，先包裝在聖誕老人圖樣的袋子中。

畫面中可見，穿著藍色上衣的繼父雙臂有著刺青，當他拆開禮物時整個說不出話，旁邊的女子則不斷詢問「這到底是什麼」，最後揭曉是契約書，他已噴淚與韋斯特擁抱，還溫柔輕拍著對方的背。

影片至今已獲得47萬個喜歡，許多網友紛紛留言「哭到螢幕都模糊」、「身為父親，我敢說沒有比這更好的禮物，這代表你正式承認了你的愛與敬重」、「我也是一名繼父，真希望我的女兒長大後也能有同樣的感覺」。

除了韋斯特的影片受到熱烈討論。美國一名YouTuber JoshOG也在推特上傳影片，他的父親過世後，他注意到爺爺與奶奶的經濟陷入困境，因此他在聖誕節期間繳清帳單，並設立一個帳戶，裡面存了數千美元，試圖減輕家庭的負擔，在他寫的信中還提到「家人就是要懂得回饋」。爺爺與奶奶則坐在聖誕樹旁邊讀著信件，最後哭到聲音都在顫抖。

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關鍵字：繼父,收養,親子,聖誕節,北美要聞

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