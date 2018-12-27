跨年網路不卡卡　台灣大、遠傳、台灣之星工程人員全台熱點總動員

▲迎接2019，台灣大、遠傳、台灣之星皆加派人力，以支援全台跨年熱點網路需求。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為了防止跨年期間網路流量瞬間爆衝以至於傳訊斷線，台灣大哥大、遠傳電信，以及台灣之星將動員工程人員於全台多點待命，以確保提供高品質的數據傳輸服務，讓大家在2019跨年和迎曙光時刻，現場拜年上網不卡卡。

台灣大哥大表示，該公司在全台大型跨年活動現場，如台北市府廣場與101、大直美麗華、高鐵桃園站前廣場、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄夢時代與義大、花蓮東大門夜市等20處跨年熱區，還有迎曙光的嘉義阿里山、台東三仙台、花蓮七星潭等7處地點，共部署超過500個移動式基地台與免費Wi-Fi 熱點，並動員200位以上的工程人員全面待命。

台灣大預估，2018跨2019這個時刻，預估用戶網路傳輸量將爆增150%以上，為了維持高速、穩定的4G傳輸服務，台灣大已擴大於台北市政府與101附近、大直美麗華、台中麗寶樂園以及高雄夢時代、義大等人口密集區域，陸續建置免費Wi-Fi熱點，所有台灣大用戶在跨年夜當天只要搜尋到「TWM Happy 2019」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi，讓用戶在2019年來臨的第一時間，順暢的透過直播或傳送訊息向親朋好友拜年，並分享2019年第一張跨年歡樂照。

遠傳電信則是將於12/30起陸續將在全台加派逾170站的行動基站(含行動車及行動基地台)，進駐包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、麗寶樂園、雲林劍湖山、高雄夢時代等全台人潮聚集的跨年熱區。

且遠傳網路工程團隊，除了各駐地工程師24小時待命之外，更加派近200位工程人員支援待命架設臨時基地台，將同步調校基地台容量，讓大家在2018年倒數時刻，能順暢地透過網路直播與各方親友分享各地跨年的盛況，傳遞用戶最即時的問候。

而台灣之星早在兩個月前就開始全台總動員，在全台五都9大熱門跨年地點持續佈建、強化網路訊號品質，包含北市府廣場、台北101、美麗華、桃園高鐵站前廣場、台中圓滿劇場、台中麗寶樂園、台南高鐵站廣場、高雄義大世界、夢時代等，優化後網速皆有破百Mbps表現。同時，更於12/31跨年夜當天，安排上百名網路工程師及維護單位同仁24小時輪班待命，以應變隨時可能的突發狀況；並出動行動基地車於全台五都跑透透，確保最穩定、順暢的行動通訊品質，陪所有民眾一起順順上傳/下載祝福、打卡、直播等，開心迎接新年到來。