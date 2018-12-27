美科技股回神了　法人：聚焦年後CES題材

▲道瓊工業指數26日單日漲逾千點，創史上最大漲點。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

道瓊工業指數26日單日漲逾千點，創史上最大漲點。統一投信認為，即將邁入2019年，是機構法人資金需要重新進場布局，獲利成長優於其他類股的科技股仍是首選；其中年初的美國消費電子展（CES）新題材刺激最值得期待。

美股在26日耶誕節後上演報復性反彈，扮演衝鋒指標的五大尖牙股(FAANG)飆漲，特斯拉、推特也分別漲逾10%、8%，激勵FANG+指數大漲7.1%，追蹤尖牙股的統一FANG+ETF(00757)在27日收盤也狂漲6.94%。

統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示，美國的民間消費始終保持強勁力道，企業獲利維持增長態勢並沒有改變，美股日前的暴跌完全是市場信心不足，加上機構法人放假退場，當理性資金重回市場，隨時會上演報復性反彈行情。

袁永騰表示，邁入2019年，袁永騰表示，預期美股有機會出現「新資金、新題材、新價格」的紅包行情，一方面是機構法人資金需要重新進場布局，獲利成長優於其他類股的科技股仍是首選，且美國聯準在第一季升息的機率極低，又是財報空窗期，再加上1月8日至11日有美國消費電子展（CES）的新題材刺激。

投資方向上，袁永騰透露，這次CES展亮點聚焦在5G新技術與新應用、AI人工智慧、IOT物聯網三大主軸，是未來產業發展方向，在全世界都投入這波新趨勢的競賽中，站在趨勢前沿的天王級尖牙股，仍會是科技新創產業與股市的領頭羊。