商業周刊／遊戲龍頭向「錢」走　暴雪得罪玩家市值一天掉千億

▲「你們不是都有手機嗎？」暴雪高層為新手遊如此辯護。玩家卻在暴雪宣傳影片下留言「我們不會忘了這次背叛。」（圖／商業周刊提供／取自BlizzCon網）

文／楊少強

國王數位每月活躍用戶數，是暴雪的7倍

做什麼事能讓公司市值一天蒸發新台幣1千億元？答案是發布新手遊。這種奇事出在電玩遊戲龍頭暴雪（Blizzard）身上。招牌遊戲移植手機、無預警停辦電競，暴雪「賺快錢」之舉被玩家和市場打臉，這是它從「顧玩家」轉型為「顧股東」的結果。

推新手遊、停辦電競

逐利行為傷透玩家的心

暴雪是電腦遊戲界王者，史上最暢銷電腦遊戲前10名，有5款是出自它旗下。在玩家心中，暴雪就是品質保證，但近來它的作為卻讓玩家罵聲連連。

首先就是手遊事件2018年11月，暴雪在年度慶典活動宣布新遊戲，原本玩家期待的是《暗黑破壞神》（Diablo）系列新作，不料卻是掛著此招牌的手遊，玩家罵聲不絕。該手遊宣傳影片推出1個半月，倒讚數是稱讚數26倍。暴雪新手遊宣布隔日股價大跌，市值1天縮水新台幣1千億元。

1個月後，又爆發停辦電競事件。《暴雪英霸》（HotS）總獎金數超過1千7百萬美元，是遊戲史上獎金總額排名第六的賽事。暴雪舉辦此賽已八年，2018年12月中卻無預警宣布將停辦，又激起玩家怒火。網站「遊戲玩家」（The Gamer）引述該賽事選手洛伯（Lauber）的話：「和傑出隊友辛苦訓練六個月，卻得到一堆狗屎。」

推新手遊、停辦電競，皆是逐利行為，其他公司做沒事，暴雪做卻遭炮轟。這是因為暴雪過去「顧玩家」形象太成功，一旦做出這些賺快錢、砍成本的逐利行為，玩家被背叛感也特別嚴重。

暴雪出道後以堅持品質著稱，若質量未達標，即使曾投入大筆成本開發的半成品也不惜砍掉。從《星海爭霸：暗影獵殺》（StarCraft:Ghost）和《泰坦》（Titan）計畫，都是著名例子。

這種投資成功建立起「暴雪出品，必屬佳作」的形象。從玩家、電競選手到背後工作團隊，他們相信暴雪會照顧玩家，不像其他公司見錢眼開。如今他們發現暴雪不在電腦上開發招牌新作，卻向快餐式手遊靠攏，又無視玩家突然取消電競，被背叛感自然特別嚴重。

手遊普及率高

銷量至上，無法再堅持慢磨

但暴雪亦有苦處。以停辦電競來說，暴雪的官方聲明是開發遊戲太多，「現在我們已推出與尚未公布的遊戲數量，已超越以往任何時候，」因此聲明說「讓遊戲設計師轉移到其他遊戲。」

為什麼暴雪要開發這麼多遊戲，像過去一樣「十年磨一劍」，隔好幾年才推一款高品質遊戲不行嗎？答案是大環境今非昔比，暴雪自家的產權結構，也不容許它有這種自由。

首先，暴雪遊戲的主力平台是電腦，但個人電腦前景已大不如前。最新2018年第三季統計顯示，全球個人電腦出貨量，和10年前相比少了近1千5百萬台。手機雖然遊戲畫質與運算能力都比不上電腦，但普及率蒸蒸日上。暴雪再怎樣堅持品質，也不可能無視這種大環境而不做調整。

其次，暴雪能「十年磨一劍」，和它過去身為獨立工作室有關。過去暴雪只須對玩家負責，但在被收購後，如今它已是「動視暴雪」集團一分子，除了玩家，暴雪還有股東要顧。如果品質不能轉化為實際獲利，暴雪在股東眼裡就沒有存在價值。

集團同儕競爭強

不賺錢就沒資源開發遊戲

過去暴雪只須超越自己，在加入企業集團後，它還須超越別人。同集團的動視（Activision），幾乎年年都推新遊戲。暴雪招牌遊戲《魔獸世界》（World of Warcraft），2015年玩家人數為5百50萬人，也只剩全盛時期一半，後來暴雪不再公布此數字。

尤其在「動視暴雪」收購「國王數位」（King Digital）後，對暴雪處境帶來更大挑戰。國王數位旗下的知名遊戲《Candy Crush》，能定期帶來大量人潮與金流。最新財報顯示，國王數位每月活躍用戶數，是暴雪7倍以上，營業利益率也更高。

在這種競爭下，暴雪很難再堅持「慢工出細活」，何況電腦遊戲開發成本遠高於手遊。玩家或許更青睞畫面更優、劇情更屌的電腦主機遊戲，但在股東眼中，像《Candy Crush》這樣低成本、高收入的遊戲，才是未來希望。

若暴雪不能證明自己能像同儕一樣，也能為股東賺大錢，它在集團裡獲得的資源只會越來越少。因此暴雪將招牌遊戲移植到手機、停辦有8年歷史的電競賽事，正是要集中資源「以『手』養『電』」（以手遊養電腦遊戲），先求生存再談理想。就如美國開國元勛富蘭克林所說：「口袋空空，腰挺不直。」

從「顧玩家」到「顧股東」，暴雪轉型再次證明龍頭也不能一成不變。股東或許會為暴雪的轉變感到開心，玩家卻因為它的轉變而失望。曾是玩家心中金字招牌的暴雪，或許也沒想到這一天來得這麼快。

【閱讀更多】

* 做人不能只求「活在當下」！40歲不婚不生，連房租都付不起...這是你要的人生嗎？

* 不用當奧客大鬧櫃檯，他就拿到套房升級4折價...一句話，教你談判最強心法

* 工作3年罹癌，直到病逝都不見上司關心...一個故事告訴你：能者多勞，是平庸者對菁英的剝削！

* 2019年星座運勢預測》雙魚重燃舊情、射手金牛有地下戀！愛情最旺的前三名是...

* 別在晚上吃水果！中醫師陳旺全66歲「健檢零紅字」：做對4件事，順時養健康



※本文刊登於《商業周刊》1624期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。