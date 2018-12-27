《延禧攻略》登全球第一熱搜劇　BBC分析爆紅3原因

▲全世界都愛魏姐！

圖文／鏡週刊

Google日前發表了2018年各類別關鍵字的熱門搜尋排行榜，其中在戲劇類別裡，中國大陸的宮鬥劇《延禧攻略》意外地拿下了冠軍。有外媒就整理了3個原因，說明為何此劇能在2018年爆紅。

雖然Google在中國大陸被封鎖的，但電視劇《延禧攻略》成為2018年全世界被Google最多的電視劇。根據Google的分析顯示，對該劇興趣最大的人群來自新加坡、馬來西亞、汶萊和香港等亞洲地區，但這部連續劇在中國大陸的人氣也居高不下。

《延禧攻略》共70集，故事內容描述18世紀清代乾隆皇帝的妃子之間權力鬥爭的故事。該劇今年7月在愛奇藝首播，在影音平台愛奇藝上，《延禧攻略》的播放量已超過150億次。

《BBC中文網》就整理了3個原因，說明為何《延禧攻略》能在2018年爆紅，分別是：「凸顯女性主義」、「未面臨太多審查」、「低成本投資、高質量產出」。

1.凸顯女性主義

該劇女主角魏瓔珞與大多數中國傳統女性順從和嬌弱角色不同。她的果斷、智慧、決心和適當的殘酷，幫助她最終獲得皇貴妃的頭銜，這是當時漢人能獲得的最高職位。如同魏瓔珞在劇中最著名的台詞是：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴、不好惹。誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」

▼《延禧攻略》剛好趕上女性主義戲劇的崛起。

2.未面臨太多審查

《延禧攻略》在電視上播出之前，先在網路上播出，獲得極佳的迴響，影音平台「愛奇藝」幫助該劇獲得巨大的流量，更重要的是，審查也更加寬鬆。因為在大陸，電視播出的所有內容都受到廣電總局的監督。

3.低成本投資、高質量產出

根據該劇製作人于正先前受訪時指出，該劇演員的總花費甚至還不到製作成本1/10。剩下的錢主要花在了服裝和化妝，劇中精心製作的佈景、華麗的服裝、精緻的妝容以及對細節的考據，像是劇中的妃子們都戴著3副耳環，就是當時滿族婦女的傳統。



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