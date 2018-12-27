貓熊握菜刀放臉上聞！23秒影片曝光　遊客嚇壞：快扔掉

▲熊貓玩菜刀。（圖／翻攝自猪么么儿微博）

大陸中心／綜合報導

一名網友近日上傳一段「熊貓（台灣稱貓熊）萌萌玩菜刀」的影片，引發不少關注。成都大熊貓繁育研究基地事後回應，飼養員一時大意，把用於切割豐容物件繩索的菜刀放在活動場內，才會發生後來的事件。

原PO透露，熊貓萌萌前後約玩了1分鐘的菜刀，所以只錄了一點，影片後方鏡頭沒對準是因為急著叫保安，所以歪了。在這名網友曝光的23秒影片裡，萌萌先用雙手握住菜刀，玩了一下後又把東西放到臉上聞，目擊全程的民眾全都嚇壞，有人叫保安，有人不斷喊趕快扔掉，幸好熊貓似乎聽得懂人話，沒多久就把菜刀丟在一旁。

▲熊貓把菜刀握在手裡，讓民眾相當擔心。（圖／翻攝自猪么么儿微博）

影片曝光後掀起議論，「視頻更直觀，比看恐怖片還緊張」、「還好萌萌聰明，但這種事也太恐怖了」、「能不能別這麼粗心？這樣會害熊貓受傷啊，工具收好是最基本的要求了」、「萬一受傷，責任誰來承擔？」

根據《北京青年報導》，成都大熊貓繁育研究基地回應，當時飼養員是想換心的豐容物件並添加竹子，忘記把菜刀帶出來，接獲保安通知後很快把萌萌帶回獸舍並檢查，確認沒受傷才放回去，也已經對飼養員做出懲罰，同時會召開飼養員大會，對全體員工進行教育訓練，並改善工作漏洞。

影片請點：https://goo.gl/HrVZxh