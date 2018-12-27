伊拉克還有5200美軍 川普：不撤！

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞抵達伊拉克，探視派駐當地的美軍。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周三(26日)偕同第一夫人梅蘭妮亞在沒有事先宣的情情下，前往伊拉克 進行3個半小時的旋風式訪問，探視派駐當地的美軍。

這是川普上任兩年來 首度親自到海外戰區探視美軍。他發表談話時表明：他的政府無意從伊拉克撤軍，但同時為之早宣布從敍利亞撤軍的決定辯護。他說，美國應該停止擔當「世界警察」的角色。

川普夫婦從華府出發，周三晚上降落在伊拉克西部的艾爾阿沙德空軍基地。兩人 先在一處軍營餐廳內跟大約百名美軍特種部隊隊員見面，之後川普再跟一批 軍官及文職人員會面，

他為敍利亞撤軍的決定辯護時說：「我一開始已經講清楚， 我們在敍利亞的任務是消滅伊斯蘭國的軍事據點。其他富有國家也應該分擔這個任務、並且支付重建敍利亞的費用。土耳其總統艾多恩已同意清勦伊斯蘭國餘孽， 該地區內的其他國家也要承擔一些責任。」

川普同時表示，他目前並無計畫從伊拉克撤軍。因為當美軍撤出敍利亞後，如有必要仍可以利用伊拉克作為基地，讓美軍快狠準的打擊伊斯蘭國武裝分子。

2007年最高峰時，駐伊拉克美軍人數達17萬人，經陸續撤出後，如今只留下5200人。