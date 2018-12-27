　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

伊拉克還有5200美軍 川普：不撤！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）抵達伊拉克，感謝派駐當地的美軍，並希望他們聖誕快樂。（圖／路透社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞抵達伊拉克，探視派駐當地的美軍。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周三(26日)偕同第一夫人梅蘭妮亞在沒有事先宣的情情下，前往伊拉克 進行3個半小時的旋風式訪問，探視派駐當地的美軍。

這是川普上任兩年來 首度親自到海外戰區探視美軍。他發表談話時表明：他的政府無意從伊拉克撤軍，但同時為之早宣布從敍利亞撤軍的決定辯護。他說，美國應該停止擔當「世界警察」的角色。

川普夫婦從華府出發，周三晚上降落在伊拉克西部的艾爾阿沙德空軍基地。兩人 先在一處軍營餐廳內跟大約百名美軍特種部隊隊員見面，之後川普再跟一批 軍官及文職人員會面，

他為敍利亞撤軍的決定辯護時說：「我一開始已經講清楚， 我們在敍利亞的任務是消滅伊斯蘭國的軍事據點。其他富有國家也應該分擔這個任務、並且支付重建敍利亞的費用。土耳其總統艾多恩已同意清勦伊斯蘭國餘孽， 該地區內的其他國家也要承擔一些責任。」

川普同時表示，他目前並無計畫從伊拉克撤軍。因為當美軍撤出敍利亞後，如有必要仍可以利用伊拉克作為基地，讓美軍快狠準的打擊伊斯蘭國武裝分子。

2007年最高峰時，駐伊拉克美軍人數達17萬人，經陸續撤出後，如今只留下5200人。

ET快訊
快訊／北市刑大追捕持槍毒販　特勤整裝準備攻堅　
林俊傑壓軸後才換她「觀眾走一半」　安心亞唱完哭回家
拔營跑給警消追　「放鳥百岳男」被求償231萬全繳完
只剩她能救！岳母拒捐腎給妻　女婿下跪哭到暈倒抽搐
奧迪車主酒醉請代駕　抬頭看「司機死了」抓方向盤行駛

關鍵字：駐伊拉克美軍,川普

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／一萬年太久 川普為何要從敘利亞撤軍？

馬提斯掛冠 分攤軍費喬不攏　川普或裁減駐韓美軍

海嘯那次噴發只是「小規模」…印尼火山持續蠢動　警戒等級升高

伊拉克還有5200美軍 川普：不撤！

代理孕母懷胎8周被告知「要養寶寶」30萬飛了　出獄後多一張嘴得餵

「請你正式收養我」他3歲就被壯碩繼父養大　拆開禮物瞬間噴淚

1個月死2童　美國土安全部下令對拘留童採特殊保護措施

關鍵報告：英國底子厚 脫歐後未來經濟會更好

遠離iPad！托兒所野放2～5歲孩到森林　自己劈柴、覓食活下去

路透：川普考慮發布行政命令「禁美企購買華為中興設備」

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《人不彪悍枉少年》李漁有夠溫柔　送紅舞鞋讓黃澄澄勇敢追夢

海嘯那次噴發只是「小規模」…印尼火山持續蠢動　警戒等級升高

伊拉克還有5200美軍 川普：不撤！

代理孕母懷胎8周被告知「要養寶寶」30萬飛了　出獄後多一張嘴得餵

「請你正式收養我」他3歲就被壯碩繼父養大　拆開禮物瞬間噴淚

1個月死2童　美國土安全部下令對拘留童採特殊保護措施

關鍵報告：英國底子厚 脫歐後未來經濟會更好

遠離iPad！托兒所野放2～5歲孩到森林　自己劈柴、覓食活下去

路透：川普考慮發布行政命令「禁美企購買華為中興設備」

《延禧攻略》登全球第一熱搜劇　BBC分析爆紅3原因

才摔倒斷3肋骨！美最高法院大法官癌症手術出院　網：我們需要妳　

單身狗別羨慕！心理學：情侶愛放閃「少了2因素」很快就分手

1個角色準備14年！奧斯卡簽賭網站「女神卡卡最大勁敵是她」

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

雲端新時尚！吳季剛「獻第一次」給長榮：搭機可以很時髦

HBL／余維豪24分生涯新高　推光復首進8強

嘉明湖「靜山」未取得共識　台東林管處：2019年暫緩實施

看懂蔡依林新歌MV！資深歌迷神解析《怪美的》　「30處暗喻」看完起雞母皮

華為今年風波頻傳　董座發新年致詞：不公平把我們逼向世界第一

國道警開路曝光！早產嬰努力撐到台大「母淚崩謝網友」進急診室看兒

快訊／新莊毒犯遇警　命小弟狂飆「亮槍跳車逃」！特勤準備攻堅

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

國際熱門新聞

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

殺夫伴屍20年　家暴讓她變怪物

花豹拖走3遂童　找到只剩無頭屍

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

女童拔牙　麻醉退了竟吐「拳頭大..

凱特梅根友好是假的？專家：演太..

美股道瓊大漲1086點直飆5%

人妻返家抓小三　床上驚見15歲..

搶劫殺人後水泥封屍　山口組成員..

凱特王妃表妹聖誕PO艷照回饋粉..

【影】歐洲龍婆超神準預言大收錄

65歲印度婦成最老母親　孩子爸..

152越客來台「消失」事件登上..

更多熱門

相關新聞

路透：川普考慮禁美企買華為中興設備

美國總統川普打算在新年頒布一道行政命令，藉由宣布國家緊急狀況，來禁止美國企業使用華為與中興通訊的電信設備。《路透》引述知情人士的說法指出，這個行政命令已經醞釀超過8個月，最快可能在1月發布，可能要求美國商務部禁止美國企業購買「對國家安全構成嚴重風險」的外國電信設備。目前，行政命令的內文尚未最終敲定。

環時：中國塑造周邊能力已強於美國破壞

川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

美政府關門　80萬員工擔憂房租

川普喊話奏效＋美企獲利強勁　謝金河：美股多頭最大助力

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

隋棠產後6天跑趴超狂！

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒抽搐

即／直奔167公里！花蓮命危早產嬰送抵台大

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面