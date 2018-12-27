華碩Q4出貨達標　ROG電競桌機市佔奪冠、筆電年增60%

▲ROG HURACAN電競桌機。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天宣布，電競雙捷報，首先是ROG電競桌機以接近4成的傑出市佔奪下第三季冠軍寶座，再來則是原先預估第四季出貨年成長上看5成的ROG電競筆電，不僅提前達標並超越預期，年成長60%，有機會寫下連續5季蟬聯市佔第一的亮眼成績。

華碩上個月底在台北資訊月才宣告旗下電競筆電榮登第3季銷售龍頭的ROG玩家共和國，最新根據知名市調桌上型電腦市場統計資料顯示，ROG電競桌機銷售暢旺勢如破竹，同樣以接近4成的傑出市佔奪下第3季冠軍寶座，大幅領先競爭對手超過10個百分點。

此外，原先預估第4季出貨年成長上看5成的ROG電競筆電，也隨著新一代ROG Zephyrus S、TUF Gaming FX系列等新品推出助攻，維持穩健動能，不僅提前達標並超越預期，年成長60%

，更有機會寫下連續5季蟬聯市佔第一的表現。

華碩聯合科技業務副總經理廖逸翔表示，ROG玩家共和國自2006年成立至今，正式邁入第12個年頭，一路走來，華碩始終堅持以玩家為出發，並以深厚的研發與設計實力做基礎，為其量身打造一系列兼具創新、高效與高相容的多元應用，未來，ROG也不會辜負玩家信任和期待，不僅將繼續努力開創更多首屈一指的精銳重裝，也要為電競生態圈奉獻心力，帶動整體產業蓬勃發展。





▲ROG Zephyrus S電競筆電。（圖／華碩提供）