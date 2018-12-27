監理沙盒實驗再增兩案出爐　外籍移工可到超商匯薪資回家

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主導的金融監理沙盒實驗，趕在今年(2018)結束前，新增兩案件出爐，今年共有3件案子進入沙盒實驗。金管會主委顧立雄今天(27日)透露，正式核准兩件外籍移工跨境匯兌，讓外籍移工未來可以透過超商匯出薪資給家人。

金管會開放監理沙盒實驗申請，今年可望有3件案件進入沙盒實驗，第一件是中華電信跟凱基銀行合作案。金管會主委顧立雄今天表示，近期還准了兩件外籍移工跨境匯兌案子，分別是香港商易安聯（EMQ）、台灣統振，目前開完審議會已經達成決定。

顧立雄說明，兩件跨境匯款的實驗，是針對外籍移工，只准匯出不能匯入。有一家是透過虛擬帳戶和超商，一家是單純超商，實驗也會有限額，並要求做好查證工作。

外籍移工可以透過內政部和移民署及勞動部，查證居留證合法居留期間，例如：差幾天居留就要到期，就不受理，合法居留期間才受理，並透過履約保證相關機制來確保不會有爭議。

限額部分，都是單筆3萬元以內，每天也有限額。目前兩家限額不同，金管會將建議兩家限額拉成一致，例如：每日7萬元，另每月、每年也都有限額。但如果兩家公司不要一致限額，金管會也尊重。

另外，外籍移工去超商操作匯款，文字上也要調整，提供越南文、菲律賓英文、印尼文、泰文4個語言，因此還需要做一些系統上的調整。兩家公司在進入沙盒實驗之前，最長有3個月的準備時間。