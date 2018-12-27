路透：川普考慮發布行政命令「禁美企購買華為中興設備」

▲《路透》引述知情人士的說法指出，這個行政命令最快可能在1月發布。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普打算在新年頒布一道行政命令，藉由宣布國家緊急狀況，來禁止美國企業使用華為與中興通訊的電信設備。《路透》引述知情人士的說法指出，這個行政命令已經醞釀超過8個月，最快可能在1月發布，可能要求美國商務部禁止美國企業購買「對國家安全構成嚴重風險」的外國電信設備。目前，行政命令的內文尚未最終敲定。

報導提到，這會是川普政府將華為和中興排除在美國市場之外的最新的一波行動。華府聲稱，這兩家公司為中國大陸政府效命，而且設備可能被用以監視美國人。美國政府今年8月通過《國防授權法》，禁止美國政府機構使用這兩間公司的產品。

▲▼ 這會是川普政府將華為和中興排除在美國市場之外的最新的一波行動。（上圖／CFP）（下圖／路透社）



這道行政命令依據的是國際緊急經濟權利法（IEEPA），這項法律賦予總統調節商業活動的權力，用來因應威脅美國的國家緊急事件。雖然這道行政命令可能不會直接點名華為或中興，但一位消息人士透露，商務部官員預料會解讀成，授權限制這兩家公司所產設備。

報導指出，美國行動電話系統業者目前在尋找合作夥伴，為迎接下一代5G無線網路做準備，因此相關議題也更加緊迫。而中國外交部發言人華春瑩先前表示，個別國家在沒有確鑿證據的情況下，將正常的科技發展與合作政治化，以「可能存在安全威脅」的莫須有罪名打壓華為等中國高科技企業，是赤裸裸的科技霸權主義，也違反了WTO的非歧視原則。